【新冠肺炎】疫情肆虐99%企業繼續投資中國　上海成最大贏家？

內地仍受新冠肺炎疫情影響，戴德梁行表示，大部分投資者均對市場持有信心，並看好內地商業地產市場的長期發展，特別是一線城市，其中尤以外資為甚，所有外資受訪者均表示未來12個月內有投資上海的計劃。

99%成企業有意繼續投資中國

戴德梁行訪問了63家外資、55家內資和4家合資企業，近半數目前在內地的商業地產總資產額達100億人民幣或以上。當中，逾六成受訪者認為在疫情結束後6個月內投資活動將明顯回升，寫字樓仍居最受歡迎資產類型榜首，與物流倉庫和數據中心位列前三位。

逾九成受訪者表示在12個月內計劃投資上海或北京，逾六成表示將投資深圳或廣州。（資料圖片）

該行指，99%受訪者表示將繼續投資於中國，近九成受訪者表示今年預算投資額將與去年基本保持相同或有明顯增長；逾九成受訪者表示在12個月內計劃投資上海或北京，逾六成表示將投資深圳或廣州。

疫情或促發新的市場需求

所有受訪者均表示不會因為疫情而考慮放棄項目；其中兩成表示對項目推進影響很小或沒有影響；69%表示將暫緩決策；11%表示將重新談判商務條件；大多數受訪者認為疫情過後市場將恢復原狀，另16%表示樂觀，認為疫情促發的新需求將為市場帶來新的機會。