【美減息半厘】星展施畊宇料年內中港銀行淨息差收窄

美國聯儲局以新型冠狀病毒疫情為由，罕有地在本月議息會議前出手，宣布減息半厘。星展香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇認為聯儲局舉動突然，惟若疫情持續，他相信聯儲局會加大貨幣政策支持。他認為美國減息周期會持續，香港銀行同業拆息（HIBOR）向下壓力會加大，若拆息跌幅較大，最優惠利率（P）有機會下降。

他亦表示，香港的經濟增長明顯下跌，且環球風險增加，認為香港銀行前景負面，料今年今年淨息差（NIM）會明顯收縮。

施畊宇料今年內銀淨息差或會收窄6個基點。（星展銀行提供）

施又預料，在疫情下，內地政府會持續用貨幣及財政政策支持經濟，並會要求內地銀行延長企業還款期，倘利率進一步下調，今年內銀NIM有機會跌6個基點。

他亦指，因應疫情，星展將內地今年經濟增長調整為5.3%，較早前預測6%為低，預計貸款需求也會收縮，貸款增長預測由原本12%，減2個百分點至10%。

內地金融業引入外資帶來競爭屬可控

施畊宇提到，去年下半年開始，內地金融業政策鬆綁的規模、範圍及速度超過以往，對行業有利。而今年證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過51%的限制逐步取消後，相信所增加的競爭是可控的。他相信，在中央刺激措施下，交易量會增加，有利券商佣金收入增加。