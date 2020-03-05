【新冠肺炎】疫情衝擊航空業　英國廉航Flybe已遭接管

全球航空業面臨武漢肺炎疫情帶來的衝擊。英國航空廉航公司Flybe面臨倒閉。據公司官網顯示，Flybe已在本月5日遭到接管，並取消所有航班，提醒已購買機票的乘客若非已另作安排，便不要前往機場，又指出無力協助乘客改乘其他航空。

3月4日，國際航空運輸協會（IATA）發佈1月全球客運數據，該數據表明需求（以收入客公里（RPKs）計算）比2019年1月增長了2.4%，是自2010年4月以來增長最慢的一次。

IATA指出，1月的需求增長放緩受到了新冠疫情的影響，該疫情從1月底開始影響亞太市場需求；IATA並預計，伴隨新冠疫情在中國以外區域擴散，2月和3月的旅客需求將進一步減弱。IATA此前在2月底預計，2020年全球航空旅行需求將出現自2009年以來首次下滑，疫情對需求的影響將使全球航空業損失近293億美元，其中278億美元將發生在亞太地區。

航空業的低迷僅僅是疫情影響的冰山一角。圖為，中國政府包機從新加坡接回147名湖北籍旅。2月5日，在新加坡樟宜機場，乘務人員為登機旅客檢測體温。 （新華社）

歐洲航空業的情況亦不樂觀。3月3日在布魯塞爾召開的一場航空業會議上，多家歐洲航空公司負責人均認為，受疫情影響，未來兩到三星期，歐洲各大航空公司的機票預定量將顯著下滑。