人行料加力寬鬆戰疫情 定存基準利率開始鬆動

2月份採購經理指數（PMI）創下歷史新低的背景下，人民銀行政策寬鬆力度料將有增無減，值得關注的是，不變預期一直穩如磐石的定期存款基準利率，也不再是鐵板一塊。

《路透》報道，2020年第三期中國固定收益市場展望調查顯示：預計定期存款基準利率3月將下調的機構達到18家，佔86家參與機構的比例為21%。

春節期間新冠肺炎疫情爆發，節後中國央行通過保證流動性總量、下調逆回購等政策利率，以及再貸款、再貼現等多手段並舉，力爭減少疫情對實體經濟的損害。

分析師認為，3月中期借貸便利（MLF）利率和貸款市場報價利率（LPR）繼續下調的概率非常大。（多維新聞網）

法定存款準備金率方面，預計在3月將下調的機構有30家，佔比35%，較2月僅四家和5%的佔比大幅提高。

在央行2月將公開市場逆回購利率下調10個基點（bp）後，受訪機構對3月逆回購利率下調的預期較2月預測時繼續提升，預計七天和14天利率將下調的機構數量分別為23家和24家，佔比接近三成。

展望未來三個月，預計下調存款基準利率的機構家數達到41家，佔比48%。同時預計下調法定存款準備金率的機構為58家，佔比67%。

政策利率中，分別有23和24家受訪機構對3月公開市場七天和14天逆回購利率有下調預期，佔比約27%。