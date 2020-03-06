【新冠肺炎】美國疫情擴散累股市下挫　專家﹕人民幣或成避險資產

美國新冠肺炎疫情的風險正在上升，美股開始出現暴跌勢頭；分析認為A股和人民幣正在成為避險者的重要選擇。

美國新冠肺炎確診病例分布在14個州，範圍很廣。

加州政府於周三（4日）宣布，全州進入緊急狀態以應對新冠肺炎疫情。根據通告，進入緊急狀態後，加州政府將能夠根據應急法規和預案，更方便地獲取相關物資，確保縣市政府共享信息，以加強防控疫情。

加州進入緊急狀態的一個重要原因是，4日上午加州出現了首個死亡病例。該病例曾乘坐「至尊公主」號輪船，這艘船目前在駛往舊金山途中，據稱船上已有21人出現感染症狀。加州政府現已命令該船不得入港，將派遣應急人員登船檢測。

疫情擴散累美股持續下跌

此外，華盛頓州，德州已先後進入緊急狀態。

受此消息影響，資本市場避險情緒濃厚。3月5日，美股大跌。截至收盤，標普500指數收跌106.18點，跌幅3.39%，報3023.94點；道指收跌969.58點，跌幅3.58%，報26121.28點；納指收跌279.49 點，跌幅3.10%，報8738.60點。前一交易日（3月4日），美股曾大幅收高。道指收盤上漲1173.45點，報27090.86點；納指漲334.00點，報9018.09點；標普500指數漲126.75點，報3130.12點。

日前，國際投行摩根士丹利（Morgan Stanley）調高了中國、新加坡和澳洲的股市評級，並表示中國、新加坡和澳洲股市將成為投資者的「避風港」，理由是在公共衛生緊急狀況不斷擴大和相對估值下降的情況下，市場預期將進一步刺激政策。

此外，截至北京時間3月5日，人民幣中間價已連續五個交易日上漲，累計上調812個基點；期間，離岸人民幣對美元即期匯率一度攀升至6.9129。美元指數則在2月20日創下近三年最高值99.91後開始波動下滑，截至3月5日17時30分報97.38。

中國經濟具備的強勁韌性是人民幣匯率穩定的基石。（Getty）

中國銀行研究院研究員王有鑫對《中新社》記者表示，人民幣資產短期內成為全球避險資產的屬性不斷強化。日圓和美元本是傳統的全球避險貨幣，然而近期隨着日本國內疫情惡化，美國經濟下行壓力增加，美股波動加大，美元和日圓的避險屬性有所弱化。

「從年內來說，人民幣走勢將逐漸趨於穩定，全年有望小幅升值。」王有鑫特別提到，在全球和美國經濟下行壓力加大，中國經濟基本面相對較好，產業鏈較為完整，此消彼長下，預計人民幣的避險屬性將越來越得到跨境資金流入的驗證，人民幣匯率由此將得到更多支撐。