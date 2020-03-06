【新冠肺炎】疫情惡化致資金入債市避險　30年美債孳息率破底

投資者對武漢肺炎疫情擔憂情緒加劇，避險情緒高漲。3月5日，美國30年期國債收益率跌至1.5%下方，創歷史新低。美國10年期國債收益率進一步跌至0.899厘，繼此前跌破1厘之後，再見歷史新低。

據《新華財經》報道，DoubleLine創辦人傑弗瑞·岡拉克（Jeffrey Gundlach）預計，10年期美國國債收益率可能接近觸底。但由於美國短期經濟增長將受到疫情衝擊，短期國債收益率可能會繼續下跌至零左右。

目前，新冠肺炎疫情在美國境內蔓延。美國加利福尼亞州已經宣布緊急狀態。該州目前已有至少53例確診病例，並有1人死亡。全球來看，世界衛生組織（WHO）4日說，目前全球已有超過9.3萬例確診病例，逾3,000人死亡。截至4日，日本確診病例超過1,000例。意大利因疫情死亡人數也達到107人。

3月4日，美國政府宣布一項80億美元支出計劃，以應對新冠肺炎疫情蔓延。當天，國際貨幣基金組織（IMF）也公布一項500億美元貸款計劃，以幫助低收入國家和新興市場國家應對新冠肺炎疫情。

此前，美聯儲局宣布緊急减息0.5厘，以遏制疫情可能對美國經濟造成的衝擊。這些舉措牽動市場情緒。投資者認為，新冠肺炎疫情帶來的經濟影響或遠超預期，導致近幾日風險資產遭到大量拋售，低風險國債受到投資者青睞。