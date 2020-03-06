【美減息半厘】法巴：中國股債收益率更吸引

美國聯儲局周二緊急減息半厘，法國巴黎銀行中國匯率及本地市場策略主管季天鶴認為，緊急減息後，中國股債收益率相較G10、其他新興市場國家股債更吸引，又相信中國經濟將從疫情短期衝擊中復蘇，美元兌人民幣匯率會重新下試6.8水平。

季表示，緊急減息後，市場看到現況下，美元的避險屬性可能要讓位給降息帶來的影響。他解釋，在2018年以來，在歐元、美元、日圓當中，美元利率最高，歐元﹑日圓可能因為是融資貨幣，從而帶有了更多的避險屬性。另一方面，歐央行、日央行的降息空間可能不多，而美元利率看起來相對還較多，且美聯儲似乎也願意降，或者說不得不願意降，故當前的美元可能支撐不強。

中國方面，季認為，中國金融的穩定性和紀律性在過去幾年大幅提升。無論是和G10相比，抑或與其他新興市場國家相比，中國有了獨特的優勢，即是同樣的波動率，中國的收益更高。他指中國10年國債收益率仍在2.7%左右，而波動本身較有限，反觀10年美債收益率已不到1%，且波動劇烈，因此如果持有的話，收益率不高，但反而虧損起來會很大。

季又提到，美國10年國債利率達到歷史最低，若聯儲局跟進減息，將使美元利率重新回到2015年以前的水平。若大幅度減息，再加上擴表，可能會幫助中國解決匯率措施等問題。由於中國出口佔經濟總量的比重不斷下降，國內實體經濟和金融估值的重要性進一步提高，因此弱勢人民幣已愈來愈不是總體的利益所在。