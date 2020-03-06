中原CCL按周跌1.78%　為4年以來最大跌幅

撰文：林樂謙
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中原城市領先指數CCL最新報174.94點，按周跌1.78%，跌幅為4年以來最大，連跌3周共2.18%。大型屋苑CCL Mass報177.44點，按周跌1.26%，CCL（中小型單位）報175.47點，按周跌1.45%，三大整體指數創50周新低。CCL（大型單位）報172.24點，按周跌3.45%，跌幅為自2016年5月)以來最大，連跌4周共3.83%。
四區方面，港九市區跌幅顯著，港島報179.11點，按周跌2.4%，連跌2周共2.79%，九龍報174.58點，按周跌1.31%。新界東報185.70點，按周跌0.29%，連跌3周共1.24%。新界西CCL_Mass報163.11點，按周跌0.56%，連跌2周共1.84%。
美聯儲減息影響 將於3月底浮現
新春後3周計，CCL累跌2.18%，CCL Mass累跌1.73%，CCL（中小型單位）累跌1.90%，CCL（大型單位）累跌3.64%。港島累跌2.62%，九龍累跌1.88%，新界東累跌1.24%，新界西累跌0.85%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL八大指數齊跌，受疫情擴大影響，新春後季節性旺市延遲出現，近期二手買賣明顯增加，買家入市搶購平盤，以致出現量升價跌的情況。預期CCL繼續下試170點水平。早前美聯儲減息0.5厘對本港樓市的影響將於3月底指數浮現。