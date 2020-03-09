原油價格戰即將打響　業內人士警告油價將跌至每桶20美元

由於石油輸出國組織與其他產油國（OPEC+）之前達成的減產協議即將到期且各方無意達成新的減產協議，導致國際油價暴跌至近幾年的最低水平，對此有業內人士警告稱，未來全球各大產油國將掀起價格戰，原油價格屆時可能會跌至每桶20美元。

國際原油價格目前存在較大的下行可能。（Reuters）

阿聯酋國家發展銀行（NBD Bank）分析師愛德華貝爾（Edward Bell）在最新的一份報告中指出，全球各大產油國正在為增產以及價格戰做着準備，此舉與先前的預料相反，因為新冠肺炎疫情擴散被認為會導致原油需求下降。

他還指出，沙特與俄羅斯等產油大國有提升產量空間並且可能會自今年二季度起開始提高產量，各國的目標是為了增加市場份額而並非價格，屆時原油價格將不可避免地降低。

石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）前中東市場高級顧問、投資公司Dragoman Venture首席執行官Ali Khedery則在8日當天發表的一則推文中表示，他認為今年國際原油價格將跌至每桶20美元，而這與地緣政治以及新冠肺炎疫情等因素有關。

對此報道指出，雖然一些業內人士並不認為油價會下跌到那個程度，但就在本週最後一個交易日，國際油價暴跌至近幾年的最低水平，其中倫敦布倫特原油價格在當天交易結束時跌至每桶45.27美元，跌幅超過9%，美國西德州輕質原油（WTI）價格則跌至41.28美元，跌幅超過10%。

據瞭解，在3月5日結束的第178屆OPEC部長級特別會議上，各國石油產業部長曾達成共識並認為新冠肺炎疫情將對今年原油需求預期造成顯著的負面影響。但由於沙特推出的進一步減產計劃遭到俄羅斯的反對，導致6日舉行的OPEC+擴大減產談判破裂，此後各方未就減產達成一致。

受此影響，美國股市能源設備板塊以及石油天然氣板塊在本週最後一個交易日分別下跌10.19%與7.43%。