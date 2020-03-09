新冠肺炎疊加安卓系統「失手」　 華為手機出貨量或跌約20%

受新冠肺炎疫情影響，疊加智能手機市場飽和，以及未獲得谷歌安卓系統GMS套件的授權等因素，華為預計2020年手機出貨量將下降。

受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度全球智能手機銷量都比較低迷。

此外，據《The Information》報道，華為預計，由於美國對其業務的制裁，2020年其智能手機年出貨量將下降20%左右，這將是華為首次出現按年下降。華為2019年的手機銷量超過2.4億部，但現在預計銷量僅為1.9億至2億部。

華為手機在海外市場的競爭力仍有待提高。（新華社）

據悉，華為內部人士表示，出貨量下滑有很多事情決定，沒有獲得谷歌安卓系統GMS套件的授權是一個重要原因。

華為的困境可能對其零部件供應商產生重大影響。2020年1月初，摩根士丹利分析師討論了海外智能手機銷售疲弱導致華為削減半導體訂單對全球科技供應鏈的影響，並認為華為銷售疲軟歸因於谷歌服務受到的限制。

此外，有行業人士甚至直言，2020年是智能手機市場十年來最寒冷的一個冬天，中國手機市場在5G背景下正躍躍欲試來一個大發展，無奈疫情等因素令中國智能手機市場的未來有更多的不確定。同樣地，高企的庫存對於手機產業鏈的影響也是顯而易見的，至少短期來看會對一季度的整個供求關係產生變化。