A股重挫　北向資金創單日淨流出新高

撰文：童木
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北京時間3月9日，A股收跌。上證指數收市報2943點，跌91點或3%，深成指數收市報11108點，跌474點或4.1%，滬深300指數收市報3997點，跌141點或3.4%，創業板指數收市報2093點，跌99點或4.6%。
總體上，個股依舊普跌。從盤面上看，航運、新基建、口罩居板塊漲幅榜前列，油服、智能音箱、國產軟件板塊跌幅榜前列。
數據顯示，滬深兩市成交額突破萬億元人民幣。據《新浪財經》報道，北向資金淨流出143.19億元（人民幣‧下同），單日淨流出額創歷史新高。具體資金流如下：滬港通資金流向方面，滬股通淨流出96.71億，港股通（滬）淨流入暫為50.19億元。深港通資金流向方面，深股通淨流出46.48億元，港股通（深）淨流入暫為20.25億元。
此外，日經225指數收盤跌5.07%，報19698.76點，刷新2019年1月初以來低位。分析稱，日本東證指數較2019年12月的高點跌逾20%，進入技術性熊市。
韓國KOSPI指數收盤下跌4.19%，創2019年8月以來新低。
澳洲ASX200指數3月9日（周一）收盤下跌455.60點，跌幅7.33%，報5760.60點。