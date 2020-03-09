【新冠肺炎】賀鏗：寧棄一點經濟增速　亦要提防金融風險

新冠肺炎疫情持續，疫情重創環球金融市場。環球投資者憧憬各國央行出手救市。前全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期疫情不影響中國經濟長期的基本面。認為政府政策應以穩健發展為主，寧願放棄一點經濟增速也要高度防範金融風險。

賀鏗接受《路透》專訪時表示，短期肺炎疫情不可能動搖中國經濟的基本面。在政策思路上，不可以輕言改變既定宏觀政策，中國的宏觀、中觀、微觀政策始終都要把保民生、保就業放在首位。只要工作重心適時調整到抓防控促生產上來，形勢一定會很快好起來。

他稱，既定的大政方針和政策不能輕易更改。例如要守住不發生金融風險的㡳線，不可輕易加經濟槓桿，要堅持不利用房地產業來刺激經濟增長的方針。同時，要堅持供給側結構性改革不放鬆，因為企業轉型是供給側結構性改革的重要內容，企業愈是有困難，愈是要去尋找新的增長動力，轉變生產方式和管理方式。

賀鏗：穩中發展 不必對疫情過度反應

賀又認為，從當前疫情看有趨於穩定跡象，雖然變數尚存但突然大面積惡化的可能性比較小。在此情況下政府更應該堅持穩健發展，穩中求進思想不動搖，及無須考慮更改去年12月份經濟工作會議和即將召開兩會政府工作報告的主旨精神。

截止到現在，肺炎疫情對中國經濟的直接影響還是局部，真正影響產業經濟是從今年2月份開始，已經有人擔心中國經濟似乎到了經濟崩潰邊緣，甚至還提出了「四萬億2.0」。但他認為，首先要作心理調整，不必對疫情過度反應。