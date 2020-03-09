【美股熔斷】23年來首次跌停板　如何觸發「熔斷三級制」？

沙特阿拉伯突出手劈低油價，加上武漢肺炎疫情持續擴散，環球股市今日出股災。繼亞太區市全面下挫後，歐美股市承接跌勢，其中道瓊斯指數大跌逾2000點，為歷來最大跌幅。由於曾跌幅超過7%，因觸發道瓊斯指數及標準普爾指數熔斷機制（Circuit Breaker），而停止交易15分鐘，道指恢復交易後再跌至23818點，跌幅達2046點，以點數計跌幅為美股歷來最大。

美股今日觸發熔斷機制，停止交易15分鐘。該機制主要是參考標準普爾指數。當標普跌7%，三大指數便會停止交易。據市場統計，是次跌停板是自1997年金融風暴以來，再次觸發熔斷。相對於現貨市場，期貨市場出現熔斷機制情況較為普遍，除了今日三大指數期貨觸發熔斷機制，在2016年6月23日英國脫歐公投後，因脫歐而成局導致6月24日道指期貨觸發熔斷。

熔斷機制有三個級別

到底甚麼是熔斷機制？怎樣才會觸發？

美國推出熔斷機制的原因，目的是避免出現自由落體（Free fall）的跌勢，主要是因為1987年10月19日曾出現「黑色星期一」，當時道指暴跌508點，跌幅高達22.6%，其後美國於1988年2月推出熔斷機制。

現時美股熔斷機制以標準普爾500指數為基準，並分為3個階段。首階段是當標普500指數為例，若指數較上一個交易日跌幅達7%，隨即觸發熔斷機制首階段，暫停交易15分鐘。

若恢復交易後，標普500指數跌勢未能喘定，幅度更擴大至13%，便會觸發第二輪熔斷，再暫停交易15分鐘。

但上述安排只限於美東時間下午3時25分前，否則不會暫停交易。

至於第三階段，則要標普500指數跌幅達20%，屆時便會直接暫停交易至收盤。

Rule 48歷來引用77次

至於「48號規則」（Rule 48）則與「熔斷機制」，前者是要在期指大跌的情況下，允許交易所在開盤前不公佈價格指標。但要動用這個「48號規則」，交易所必須確定特定環境導致市場出現扭曲，包括對上一個交易日的波動性、盤前的外圍市場交易，以及盤前期指劇烈波動等。

據《CNBC》統計，2008年以來美國累計引用77次「48號規則」，當中包括2008年金融海嘯、2010年及2011年的歐債危機。