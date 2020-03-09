【美股熔斷】道指創史上最大點數跌幅　三周蒸發「超人」50倍身家

美股開市急插，道指一度挫逾2,046點，跌幅以點數計是歷史最勁。標普500指數也低開208點（7%）。由於標指數跌幅達7%，啟動第一層熔斷機制，令美股三大指數暫停交易15分鐘。市場恐慌情緒高漲，有「恐慌指數」之稱VIX指數曾高見53.15，急升近50%。

道指由2月12日29551點的高位，跌至今日23818點的低位，短短3周內狂跌近6000點（19.4%），以道指市值約7.58萬億美元計算，即市值蒸發約1.47萬億美元﹙約11.46萬億美元﹚。2020年福布斯富豪榜顯示，有「超人」之稱的李嘉誠身家約為294億美元﹙2,293億港元﹚，換言之，新一輪美股跌市，單是道指跌幅，已蒸發了「超人」身家的50倍。

標指曾低見2752點，較2月19日創下3386的高位跌近20%，或預示美股牛市告終。

新冠肺炎疫情於全球擴散，震散多地股市。（路透社）

黑天鵝疊加 美股暴瀉

美股暴跌，外界分析指，是因為多個「黑天鵝」疊加。首先，新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情擴散至歐美，美國早前兩日內便增加了203宗確診個案，並出現社區爆發跡象。令投資者擔心，疫情會於美國大規模爆發，嚴重影響當地的生產和消費。

另外，俄羅斯不支持減產方案，令石油輸出國和其他產油國（OPEC+）的談判破局，沙特更將原油售價調低，並考慮增產，或引發原油「價格戰」，令油價一度閃崩逾30%，為全球經濟更添風險和不明朗因素。