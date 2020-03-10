原油暴跌觸發美股遭血洗　標普500市值近日累計蒸發5萬億美元

武漢肺炎疫情在全球蔓延及其對經濟的影響的隨着油價的暴跌而加深，沙特和俄羅斯因為原油生產陷入僵局，於周一（9日）油價跌至30美元，創1991年美國發動伊拉克戰爭以來最大跌幅。同時，美股創下「歷史性的一天」，道指跌幅逾2,000點，約7.8%， 標準普爾500指數下跌7.6%， 納斯達克下跌7.3%。近幾周來，標準普爾500指數已經蒸發近5萬億美元。

美股開盤暴跌，標準普爾500指數跌7%，觸發一級熔斷機制。這也是1988年美股引入熔斷機制以來第二次觸發熔斷。隨後，美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）上發文，指油價下跌對消費者是好事，又把股市暴跌歸咎於假新聞，以及俄羅斯和沙特之間因石油價格造成的爭執。

《新浪財經3月10日報道，美股周一（3月9日）慘遭血洗，三大股指跌幅均超過7%，道指一日狂瀉逾2000點。沙特發起價格戰使油價暴跌，令近來遭受新冠病毒疫情打擊的全球金融市場更加動盪。疫情繼續蔓延加劇了人們對全球經濟下滑的擔憂。

三大因素促美股大跌

報道稱，股市暴跌的原因有三點，首先，疫情在美國的蔓延仍然有很多不確定性，這加劇了人們的恐慌。第二，石油價格的下跌也將對美國頁巖油產業造成衝擊，美股能源股領跌道指。第三是金融的不穩定性，某種程度上，隨着美股的暴跌，國債收益率也下降到了歷史低點，這也會對金融業造成衝擊。

標準普爾500能源指數暴跌18.2%，至2004年8月以來的最低水平，因投資者對油價下跌做出了反應。這使得能源指數較52周高點下跌了近50%，遠遜於其他任何板塊。

自從標準普爾500指數創歷史新高以來，該指數已經損失了超過5萬億美元的價值。標準普爾500指數中市值最大的10家公司的總市值下降了1.4萬億美元以上。

2月19日以來，微軟股票市值蒸發了約2,500億美元，蘋果和谷歌母公司Alphabet的市值均縮水逾2,000億美元，而亞馬遜市值縮水1,700億美元。