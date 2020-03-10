【港股走勢．持續更新】港股掉頭向下　險守25000點

環球股市昨日經歷黑色星期一，其中美國三大股指均暴跌7%，道指收跌2013點，再創最高收盤下跌點數。《香港01》今日﹙10日﹚全日關注全球最新資本市場情況。

【10:56】美匯反彈 兌日圓重上103

美匯指數反彈，最新報95.38，美元兌日圓最新報103.16，升0.78%，美元兌瑞士法郎升0.45%，最新報0.9294，澳元兌美元跌0.43%，最新報0.6559，歐元兌美元最新報1.1406，跌0.38%，英鎊兌美元最新報1.3074，跌0.33%。

每百日圓兌港元回落，最新報7.5272。

油價反彈，布蘭特期油最新報36.43美元，升2.07美元或6%；紐約期油最新報32.71美元，升1.58美元或5.1%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,668.8美元，跌6.9美元或0.4%；現貨金每盎司最新報1,669.35美元，跌0.66%。

【10:47】亞太股市普遍下跌 日股跌265點

亞太區股市弱勢未改，日經指數最新報19433點，跌265點或1.4%，南韓KOSPI指數最新報1944點，跌10點或0.6%，台灣加權指數最新報10883點，跌94點或0.86%，澳洲股市則上揚，最新報5902點，升80點或1.4%。

【10:39】港股反彈「短癮」 現倒跌

港股反彈「短癮」，恒指由升轉跌，現報25020點，下跌19點或0.1%，早段逾300點升幅全抵消。國指則升1點，報9985點。

【10:30】羅家聰指跌市屬人為

全球多個股市由高位跌近兩成，步入熊市僅一步之遙。經濟學者羅家聰今日（10日）接受商台《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，觀察歐美多項經濟數據及美國總統特朗普過往左右股市的情況，他相信沙特有意削減向海外市場販售的原油價格，或屬股市下跌觸發點，但他估計似是特朗普有意借新負面消息「做低個市」，為選舉鋪路。

他直言，沙特只是「打開口牌」，有意向削減向海外市場販售的原油價格，而中東在金融市場上地位不如美國，加上美國油產佔全球市場約三、四成，有理由相信是次股市變動與美國有關。

他解釋，早前美國總統特朗普在社交網站發文後，影響聯儲局議息，「美國數據正常......本是加息現象，不應減息，而是加息，但他影響到聯儲局減息」。他又表示，觀察歐美經濟數據及加上新冠肺炎在美國影響不算大等，直言「市場反映與客觀環境不匹配」，有理由相信是次或屬「人為跌市」：「讓人覺得他（特朗普）要令股市穩定上升，去年十月至今年二月股市升得急，如果一直升，到選（美國選舉）時，市就會跌。」故羅家聰認為今次情況「有點怪」，相信股市變動非單純經濟因素。

【10:24】飛鶴「起飛」 曾升一成

港股反彈未算強勁，惟個股表現喜出望外。中國飛鶴﹙6186﹚獲納入港股通，資金見追捧，股價今早曾大升一成，現仍升7.4%，報12.52元，成交額達2.37億元。

【10:20】渣打逆市跌2.6%

國際銀行股弱勢，渣打（2888）曾低見49.2元，最新報49.8元，跌2.6%；滙控（0005）跌0.1%。

【10:10】港股曾高見25387點

港股經歷昨日跌逾1,100點後今日反彈，曾高見25387點，升幅達346點，其後升幅收窄。恒指最新報25125點，升84點；國指最新報10024點，升40點。

港股今日升幅，早段曾企穩25200點。（盧翊銘攝）

【09:47】 信證張智威﹕宜分段入市 籲買新經濟股5G段

信誠證券聯席董事張智威表示，今港股無受美股大跌市影響，恒指25000水平已屬抵買，但投資者入市要有策略，宜分段，例如用四分一資金，買新經濟概念股、5G股。而他最睇好阿里巴巴（9988），因料疫情下網上業務較佳，且港交所5月有可能決定該股能否納恒指成分股，若成功則會有被動性基金買入。

張智威又指，滙控現股價雖有8厘息，購入的話則要有心理準備長線持有，由於業務前景不樂觀、行政總裁遴選等不穩定因素，中短線炒賣則不樂觀。

【09:45】金價回落至1670水平

黑色星期一觸發資金流入金市，金價隔夜曾升穿每盎司1,700美元，惟今早亞洲交易時段則回落至1,670水平。

【09:38】港股造好 地產股領軍

憧憬美國再減息，本地地產股造好，收租股領展﹙0823﹚升4.95%，報77.45元；九龍倉置業﹙1997﹚升2.77%，報35.2元；長實集團﹙1113﹚升1.98%，報46.3元；信置升1%，報9.8元。

【09:20】港股高開245點

美股大跌逾2,000點，亞太股市今早承接跌勢，日股跌近500點。港股今早高開245點，最新報25285點，國指高開130點，最新報10115點。

國際油價今早反彈，三桶油表現喘定，中石油﹙0857﹚平開，報2.72元；中海油﹙0883﹚則升3%，報9.05元；中石化﹙0386﹚升0.3%，報3.83元。

滙控（0005）股價仍向下，開市跌0.7%，報48.4元，領展（0823）升5.7%，最新報78元，騰訊（0700）高開1.2%，最新報382元。

【09:02】布油升逾半成

油價暴瀉，觸發黑色星期一。布蘭特原油亞洲交易時段終於有得升，現漲5.4%，每桶報36.2美元。

【08:57】黑期升逾300點

港股黑期最新升約345點，報25251點；道指期貨升366點，報24243點。

日經255指數開市早段跌勢加劇。﹙資料圖片﹚

【08:51】日股跌幅擴大

日經255指數跌勢加劇，最新挫749點或3.8%，報18949點；韓國KOSPI指數則報1951點，跌0.15%。

【08:20】日股瀉近3%

日韓股市早段下挫，日經255指數開盤下跌1%後，跌幅續擴大，現挫2.96%或582點，報19050點。該指數昨日（3月9日）收跌5.07%。

港股ADR挫302點

沙特掀起石油戰，拖累環球股市昨日大挫。道指收報23851點，跌2013點或7.8%，以點數計是單日歷來最大跌幅；標普500指數收報2746，跌225點或7.6%；納斯達克指數收報7950點，跌624點或7.29%。

至於港股夜市期指，跌64點至24786點收市，低水254點。港股ADR 則收報24737點，跌302點或1.2%