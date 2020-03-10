美國芯片行業憂貿戰將帶來長期損害

美國半導體行業正尋求從貿易戰中抽身，該行業警告稱，其作為全球市場領導者的地位可能會遭到這場中美貿易爭端的破壞。

《華爾街日報》3月10日報道，美國半導體行業在加大遊說力度的同時拿出了一份新報告，來詳細說明美國芯片對中國大程度斷供可能產生的成本。

美國內閣級別官員將於本周較後時間，開會討論對商務部相關規定進行修改的提議，修改後的規定將進一步限制美國對一些中國公司的銷售。

芯片行業是美國最大的出口行業之一，也是少數幾個依然保持貿易順差的行業之一，主要得益於對中國的銷售增長。但特朗普政府中的許多官員希望限制這種聯繫，並讓芯片製造商將更多製造工作留在美國。

關稅措施及限制華為影響芯片銷售

由於中美相互加徵關税，以及美國以國家安全為由限制對中國通信設備巨頭華為技術有限公司供貨，芯片公司的銷售額已經下滑。

美國總統特朗普2月表示，他迫切希望美企能夠自由地向中國出售產品。但是，一些美國政府官員正尋求通過提出更多國家安全方面的擔憂來推動進一步的貿易限制措施。

硅谷代表了美國的創新產業和技術優勢，但是，貿易限制和芯片禁運對硅谷的這些「科技明珠」企業造成持久傷害。

安森美半導體（ON Semiconductor Corp., ON）首席執行長傑克信（Keith Jackson）表示，出口限制可以幫助維護美國的國家安全，但這些措施必須有針對性，以避免削弱美國長期以來在半導體領域的全球領導地位。

波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group Inc.）的一份報告認為，若執行這些規定，可能使美國芯片製造商損失約360億美元收入。這一衝擊會比中國力促芯片自給對美國公司的影響更為嚴重。

或將美地位拱手相讓

這份報告稱，若完全切斷與中國的技術往來，短期來看會將美國的市場主導地位拱手讓給韓國，長期看還可能使中國成為全球領先者。

根據這項研究，如果停止向中國出口美國的芯片和芯片製造設備，而中國禁止進口美國電子產品和軟件，則美國企業的年銷售額可能損失830億美元，佔2018年美企總銷售額的逾三分之一。

美國芯片行業高管稱，很難在不傷及美國製造商的情況下向中國施壓，因為科技行業的全球供應鏈緊密交織。

波士頓諮詢公司的報告稱，從《中國製造2025》的目標來看，中國本身就力爭推動將美國在半導體市場所佔份額從2018年的48%降低至43%。（新華社）

半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）計劃利用這份新報告進行遊說活動，勸說特朗普政府和國會允許企業繼續為華為和其他中國企業供貨，前提是這些產品不會危害到美國國家安全。

SIA估計，2018年，美國半導體公司約36%的收入（即750億美元）來自對華銷售。