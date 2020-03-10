支付寶冀3年助4000萬商家數碼化　自家App將大變身

螞蟻金服CEO胡曉明今日宣布，旗下支付寶將正式升級成為一站式數碼生活平台，聚焦服務業數碼化，向全國大小服務型商家開放。胡曉明表示，將花3年時間，致力協助全國4,000萬服務業商家完成數碼化升級之餘，亦令支付寶本身成為全球最大的數碼化生活開放平台。

電子錢包支付寶在內地擁有9億用戶。胡曉明在支付寶合作夥伴大會上透露，支付寶完成App改版升級後，支付寶首頁平台流量將全面對外開放，同時將推出數碼經營轉型計劃、小程式扶優計劃兩大政策，讓商家在支付寶的支持下，努力實現數碼化經營。

據悉，伴隨著新的平台定位，支付寶App改版「變身」後，將加強生活服務功能，首頁新增財富生活及便民生活版塊，並基於智慧演算法、「度身訂造」地為用戶推薦各適其適的服務，讓每位用戶擁有獨特、更貼心、更專屬的「個性化」支付寶。 同時，從「人找服務」走向「服務找人」，提升商家服務的效率。

胡曉明表示，新服務時代正加速到來，但中國還有80%的服務業未被數碼化，一站式數碼服務平台對加速數碼經濟發展至關重要，支付寶希望通過自身平台升級、持續生態開放，成為變革加速的推進器。

據國家統計局的資料顯示，內地服務業對GDP增長貢獻率高達59.4%，但完成數碼化轉型升級的企業不足20%。