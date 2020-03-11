油價回升　推美股全線上揚

截至3月10日收盤時，美股延續了當天開盤時的漲勢並且三大指數漲幅均接近5%，而從相關數據中可以看出，國際油價是影響美股當天走勢的關鍵因素之一。

同天白宮還在盤中發佈消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump）在9日全球油價崩盤當天曾與沙特王儲本•薩勒曼（Mohammed bin Salman）進行過通話，雙方討論了關於全球能源市場以及地區安全等重要議題，此舉對油價回升或產生了某種推動作用。

在觸發史上第二次「熔斷」機制後，美國股市3月11日出現了顯著回升。（Reuters）

標普500指數收市報2,882.23點，較上一交易日上漲135.67點，漲幅為4.94%，盤中最低為2,734.00點（即時跌幅為0.45%）。納斯達克指數報8,344.25點，較上一交易日上漲393.58點，漲幅為4.95%，盤中最低為7,930.43點（即時跌幅為0.25%）。道瓊斯指數報25,018.16點，較上一交易日上漲1,167.14點，漲幅為4.89%。盤中最低為23,690.34點。

其中此前受油價暴跌影響較大的石油天然氣板塊上漲6.52%，而能源設備板塊在經過盤中回落後最終維持在此前一天的水平，海運與航空板塊漲幅較大，分別為10.25%和6.52%。

油價方面，截至美股收盤時，布倫特原油價格回升至每桶37.76美元，漲幅為9.90%，其價格此前（注：美股交易期間，下同）曾跌至每桶35.40美元低點。紐約原油期貨價格回升至每桶34.61美元，漲幅為11.19%，其價格此前曾跌至每桶32.26美元低點。

黃金價格則與美股大致出現了相反走勢，截至美股收盤時，紐約黃金期貨價格跌至每盎司1642.09點，跌幅為2.01%，此後出現小幅回升。