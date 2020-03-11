瑞銀財管：未來12個月科技股下行空間有限

油價戰令飽受疫情困擾的環球投資情緒更雪上加霜，亞洲股市於周一大幅下挫，美股曾經觸動熔斷機制。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，市場波動預計不會於短期內消退，但市場調整為長期投資者提供了買入機會。

該行分析師指出，電子商務和金融科技類股的防禦性較高，而5G支出和推出也將繼續，因中國和許多其他國家仍將發展5G視為優先事項，又認為未來12個月，科技股的下行空間有限。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Sundeep Gantori表示，在過去幾天市場大幅回撤後，全球科技股的估值已達到「不容忽視」的水平。 他認為，現在是時候重新審視一些超跌的優質科技股，因為其結構性增長機會保持不變，而估值也更為合理。

Gantori又表示，供應鏈中斷將是暫時，根據他的調研，中國最大的IT製造商之一的生產預計本月底將恢復正常。他表示，亞洲的消費者需求也開始出現復甦跡象，因為新冠病毒疫情似乎已得到控制。

另外，疫情帶來的一個正向發展是科技參與度的上升。除了消費者待在家裡，花更多的時間在線上消費、娛樂和教育，企業也使用更多的科技來安排遠端工作和舉行線上會議。Gantori認為，數碼普及率的上升將繼續支持科技行業的結構性增長。他預計，今年盈利將實現低雙位數增長。