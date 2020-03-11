恐慌指數最高波幅超過2008年　市場等待美國刺激計劃

投資者預計，特朗普政府很可能會採取諸如減少工資税以及對受到疫情影響的行業提供援助之類的措施，來減少新冠肺炎疫情對經濟和股市的衝擊。

《第一財經》報道，近日，美股波動劇烈，隨着美股劇烈波動的還有「VIX恐慌指數」的CBOE波動率指數，該指數使用標普500指數期權來衡量交易者在未來30天之內對波動性的預期。

報道稱，2020年迄今，VIX恐慌指數的累計漲幅接近243％，最高波幅達到361%，比2008年金融危機時的最高波幅327%還要高。不過2008年時，VIX恐慌指數在抵押貸款債券（CDO）和衍生品違約引發市場衝擊下最高觸及89.5，VIX目前的點位離這個高點還有一段距離。

多國經濟活動受到新冠肺炎疫情蔓延的影響。圖為，針對新冠病毒疫情發展形勢，意大利米蘭採取多項封閉措施，減少人員流動。（新華社）

期權分析公司The Options Insider的CEO隆戈（Mark Longo）表示：「VIX走勢的這種價差令人矚目，你可以看到市場中有大事在發生，而催化劑可能就是新冠肺炎在全球範圍內的蔓延，今年以來VIX的飆升可能反映出，在市場經歷了一段和平時期後正開始進入範式轉變。在可預見的將來，波動性可能還會持續給投資者帶來意想不到的變化。」

報道進一步指出，下一個能左右股市波動率的重要因素，無疑就是美國總統特朗普（Donald Trump）本週所說的「經濟刺激計劃」。

3月9日道瓊斯指數創下自2008年以來最大跌幅之後，特朗普在周一（9日）的簡報會上決定採取經濟刺激計劃，而且暗示將於10日公布會採取的一些經濟措施。但到了周二（3月11日）特朗普在國會山與共和黨議員的討論會上卻沒有詳述刺激計劃，只提出了把免徵工資税延長至年末的建議。特朗普內閣經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也拒絕回答有關刺激計劃的成本或運作方式等核心問題，只是給出「具體細節還在完善中，晚點我們會給出更好的答案」的說辭。