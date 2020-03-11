英國央行減息半厘　鎊匯應聲下挫　兌港元失10算關

﹙新增分析師意見﹚

環球央行接力減息救市。英國央行突宣布，央行貨幣政策委員會成員一致通過將基準利率下調50個基點至0.25%，維持購買國債目標4,350億英鎊。

除減息外，英央行還將推出一項新的方案以確保企業能夠輕鬆地獲得低息信貸。就新的中小企資助計劃（TFSME），在未來12個月向銀行提供至少等同實體經濟存量貸款的資金。該批資金為期4年，利率接近基準利率，讓銀行將額外資金借予中小企，預料可額外向市場提供約1,000億英鍔。

該央行聲明稱，新冠病毒疫情將損害經濟活動，儘管疫情帶來的經濟衝擊程度還有高度的不確定性，但未來幾個月英國的活動可能會大大減少。

減息消息一出，英鎊應聲下挫，兌美元跌0.6%至1.2832；英鎊兌港元則跌穿10算，至9.9891。同時，滙控（0005）股價再試即日低位，最低挫0.6%至48.6元。

東亞葉澤恆料鎊滙1.28至1.311間上落

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指出，英央行本應該3月26日議息，今次突然提早減息，出乎市場預期，他相信，央行今次行動是希望配合英國政府於本港時間今晚公布的預算案，對經濟帶來刺激作用。

葉澤恆續指，英央行行動另一目的，是跟隨美國及其他央行的措施，但各國央行這輪減息，各自行動，對市場刺激作用有限。至於鎊滙走勢，他預料英鎊兌美元暫時欠方向，將在1.28至1.311之間上落。