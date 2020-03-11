歐洲主要股市先升後回　道指期貨挫逾600點

英國央行突宣布，央行貨幣政策委員會成員一致通過將基準利率下調50個基點至0.25%，又推出新的中小企資助計劃（TFSME）讓銀行將額外資金借予中小企。

受惠英央行放水，歐洲股市早段造好，但升幅很快收窄，意大利股市更見倒跌。美股周二（10日）V彈，尾市升勢凌厲，道指從低位急抽逾1300點，接近以全日高位收市。然而，由於美國的新冠肺炎確診個案已突破1,000宗，再度困擾市場，市況料波動。

【20:43】道指期貨瀉逾600點

道指期貨仍維持逾600點跌幅，最新報24185點，跌664點，標普期貨最新報2785點，跌80點，納指期貨最新報8109點，跌222點。

【19:50】美股期貨持續偏軟

道指期貨跌幅逐步擴大至600點以上，挫2.5%；納指期貨亦跌200點或2.4%；標指期貨則插近80點或2.7%。

【18:30】恒指夜期曾倒跌23點

恒指夜期跟隨道期突挫，一度倒跌23點，低水125點。

【18:20】歐洲主要股市普遍向上

英國富時指數最新升0.9%；德國DAX指數升1.8%；法國CAC指數亦漲近1.9%；近期較為弱勢的意大利富時MIB指數亦有1%升幅。

美股三大指數期貨仍然報跌，道瓊斯指數期貨於本港下午1時45分曾挫722點，隨著英倫銀行突發宣布減息後，跌幅一度收窄至200點，最新跌400點左右或1.7%；納指及標指期貨則跌1.8%。