保誠：港社會動盪抑內地客銷售額　新冠疫情削公司中港銷售動能

保誠（2378）公布去年全年業績，香港的年度保費等值銷售額及新業務利潤水平降低，分別下降11%及12%。公司指去年社會動盪令來自內地旅客的銷售額受抑制，另提到新型冠狀病毒疫情導致經濟活動減緩，並削弱公司於香港及中國的銷售動能，故預期受影響市場的新銷售活動將會減少，進而對新業務利潤造成影響。

公司在業績中提到香港壽險業務情況，指社會動盪令中國內地旅客於2019年下半年度減少，令來自內地旅客的銷售額受到抑制，導致相關年度保費等值銷售額較2018年下半年少41%，全年的年度保費等值銷售額亦整體減少21%。整體香港年度保費等值銷售額及新業務利潤分別下降11%及12%。

去年香港經歷反修例風波。（資料圖片）

公司指，冠狀病毒的爆發令到年初至今的經濟活動減緩，並削弱公司於香港及中國的銷售動能，但公司對這些經濟體及其各自的保險行業的中長期前景仍然充滿信心，認為憑藉在區內的廣泛地域分布及期繳保費業務模式的優勢，公司的盈利具備相當高的韌性。由於冠狀病毒疫情爆發影響集團經營所在市場的旅行及活動，預期受影響市場的新銷售活動將會減少。

保誠：短期新業務利潤受壓

公司又提到，去年利率大幅下降，並於今年進一步走低。股票市場動盪不穩，年初至今由2019年第4季度的高位一路下挫。有關市況再加上冠狀病毒疫情爆發，令短期新業務利潤及基於手續費業務及息差業務的《國際財務報告準則》盈利承壓。