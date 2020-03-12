羅兵咸永道倡港股買賣雙幣制　全面檢討稅制

會計師行羅兵咸永道發表報告書，認為香港政府需重新定位積極推動經濟發展，以及增加政府收入。報告提出多項建議，包括希望政府進一步促進香港交易所買賣港股有雙幣制（港幣、人民幣）策略，以及可推動多一些用人民幣計價首次公開招股（IPO）。

報告書就吸引資金和企業來香港，把握大灣區的投資機遇；為政府在推動經濟發展及增加政府收入中所扮演的角色重新定位；培育、吸引和挽留人才；以及使香港的税制更具競爭力等方面，提出一系列建議。

吸引資金和企業方面，除上述兩個港股方面建議，報告亦提議，香港企業倘日後在大灣區有科研支出，可以申請稅務扣減。

冀政府推動雙幣雙股發展

政府角色重新定位方面，報告建議政府走出「促進者及推廣者（facilitator and promoter）」的角色，進而成為「驅動者（driver）」的角色，培育具高增長潛力的行業。

培育、吸引和挽留人才方面，報告建議政府吸引更多高科技企業、創投基金、海外人才到港，以建立創科生態圈。此外，可用財政誘因吸引海外人才逗留香港工作。政府亦可為本地STEM學科畢業生、香港及大灣區的僱主設立就業配對計劃。

稅制方面，建議政府全面檢討稅制，就一旦經合組織落實「BEPS 2.0」的處境制訂應對政策。

港股雙幣制便利海外投資者經香港做買賣

被問及港股買賣推行雙幣制的建議，會否不利香港股民，羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華表示，投資者可以自行計算人民幣是否有升值潛力，以決定是否選用人民幣買股票。

王又認為，現行的深港通及滬港通機制是促進兩地投資者在對方的交易所的連接性，而港股買賣雙幣制的建議，是希望加大香港在人民幣國際化及人民幣離岸中心的角色，相信建議可便利更多海外投資者選用香港交易所做買賣，從而提升在港的人民幣資金池流動性，建議與目前深港通、滬港通的機制無牴觸。