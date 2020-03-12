疫情肆虐股市大跌　高盛：跌勢仍持續

武漢肺炎疫情在全球擴散。高盛認為，股市還未消化此次疫情的最差情形，因此承認從目前水平仍然存在下行風險。

高盛資產管理歐洲、中東、非洲和亞太地區全球投資組合解決方案團隊負責人表示，基本上，企業盈利會受到衝擊，並進入了估值已經很高的時期。如果這種病毒繼續傳播，控制疫情措施被延長並進一步擴大，那麼這顯然將對全球經濟增長和企業盈利產生更大的影響。

高盛預計，2020年美國上市公司的每股純益增速將為0%至2%，並預計歐洲企業每股純益將收縮6%。

全球疫情肆虐，加上石油價格戰的影響，全球股市經歷了非常痛苦的一段時期。

日股累計跌幅逾17%

《每日經濟新聞》3月12日報道，用市值來衡量疫情影響或許更加直觀。美股市場方面，2月19日市值超過330萬億元（人民幣‧下同），最新市值264萬億元左右，市值蒸發56萬億元。A股市場市值幾乎沒變化，剔除A股及美股後，港股市場市值蒸發超過2萬億元。

其他市場方面，根據近期德意志銀行的計算，2019年底全球股市市值超過85萬億美元，剔除美股、A股、港股後去年底市值剩餘在30萬億美元左右。由於年初至2月19日全球主要指數仍是上漲態勢，保守估計剔除上述三個市場後全球市值在30萬億美元左右。

全球重要指數方面，韓國綜合指數、孟買SENSEX30兩大指數跌幅均超過13%，日經225指數跌超過17%，澳洲標普200指數跌幅近20%，剩餘指數跌幅均超20%。按照主要指數平均跌幅21%計算，剔除三個市場後全球市值2月19日以來蒸發超過6萬億美元，折合約42萬億元以上。

綜合來看，全球股市市值自2月19日以來，已經蒸發達到百萬億元人民幣量級。