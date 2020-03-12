【新冠肺炎】疫情過後　內地樓價是漲還是降？

在經歷2019年上半年火與熱、下半年冰與冷的行情後，眾多房企、投資客和研究機構都在預測分析2020年的樓市「小陽春」將帶來怎樣的驚喜。

《中國新聞週刊》報道，2020年春天，突如其來的新冠肺炎踩下了中國各地樓市的「急剎車」。一時間，各地樓市進入「冬眠」。

隨着疫情慢慢得到控制，各地陸續開展復工復建。

3月11日，深圳市住房和建設局發佈《關於應對新冠肺炎疫情支持房地產企業加快復工復產的若干措施》的通知，其中明確指出，對已批未開盤、已批在售項目的房地產開發企業，允許視疫情防控情況現場開盤、開放線下售樓處。

商品房成交量大跌

不過，「解凍」後的樓市將走向何方？作為各方最關心的話題，房價真的會降嗎？

基於春節返鄉置業潮，每年的房地產市場在春季會出現一波銷售旺季，行業內稱之為「小陽春」。但是2020年，目前還沒有讓任何一家房企感受到春天的温暖。

根據中國房地產決策諮詢數據平台（CRIC）監測，春節期間88個重點城市商品房成交量相比2018年春節假期減少63%，部分三﹑四線城市零成交，住房需求短期被抑制。

500多位地產經理人普遍對2020年房地產市場發展預判較為悲觀，超半數認為疫情對整個房地產市場影響周期為兩個季度。

專家認為，雖然在疫情影響下，1月至2月部分城市的樓市成交量低迷，但巨大的剛需市場仍在給這個行業託底，近期不太可能出現劇烈漲跌的情況。（新華社）

從各大房企發佈的1月至2月的銷售數據來看，銷售量均有不同程度的下滑。

目前，除中國恒大（3333）2月業績逆勢增長外，據統計，富力地產（2777）、中國金茂、禹洲地產（16628）、正榮地產、新城控股﹑雅居樂集團（3383）這6家企業2月銷售量降幅較超過了50%。

3月2日克爾瑞發佈《2020年1月至2月中國房地產企業銷售TOP100排行榜》，從前兩月的累計銷售金額來看，百強房企整體的業績規模按年降低23.8%。

武漢一﹑二手成交大跌9成

克爾瑞表示2月受疫情影響，百強房企單月全口徑銷售金額按月降低43.8%，按年降低37.9%。超8成的百強房企2月單月和累計業績按年雙降。

從城市供求數據來看，在CRIC重點監測城市中，2月多數城市零供應，重點一二線城市成交量按年下降77%，廣州、寧波、重慶、西安、南寧、大連、武漢等城市單月成交量的按年跌幅均大於90%。

貝殼研究院發佈的數據顯示，2月份北京二手房的成交均價為每平米54,115元人民幣，按月下跌了8.6%，按年下跌了9.7%。新增房源掛牌均價為每平方米57,790元人民幣，按月跌幅擴大至3.9%。