【新冠肺炎】瑞銀股市三大情景︰倘疫情受控　全球股市今年創新高

因全球性大流行病對全球市場影響，瑞銀投資研究部全球經濟師Arend Kapteyn下調對25個國家和所有大類資產的預測。

他表示，下調行動，主要考慮新冠疫情蔓延（多個國家消費進一步回落、供應鏈遭遇顛覆性影響）、中國恢復正常的速度緩慢、油價大跌以及預期今後四至六周世界遭受的進一步負面影響。

新冠疫情蔓延，衝擊環球經濟，包括多個國家消費進一步回落。﹙資料圖片﹚

倘全球性大流行 全球增長率降至0.8%

在調整後的新基準情景下，瑞銀預計2020年全球增長率將降至2.3%（原為2.9%），有8國將陷入衰退。不過，瑞銀也考慮了兩種升級情景：一種是感染人數以1,000為係數增加的中等情景，一種是新冠肺炎發展成真正的全球性大流行病。前一種情景下，全球按年增長率降至1.6%（28國中有16國陷入衰退），而全球性大流行病情景下，全球按年增長率降至0.8%（28國中有18國陷入衰退）。

為應該疫情，瑞銀預計各國會有大規模進一步的財政和貨幣刺激出台。目前，預計美聯儲將在今後的兩次會議上降息至零利率下限（基準情景），實際上所有央行均將降息至零利率下限（新興市場的加權平均政策利率下降90個基點；發達市場下降80個基點）。

瑞銀還統計了所有已宣布的相關財政刺激，目前預計全球還會進一步宣布約80個基點（佔全球GDP的比例）的財政刺激（>50%中國；15%歐元區），令今年成為2009年以來政策最具擴張性的一年。這將有助於全球增長從今年下半年開始回升向趨勢水準，瑞銀預計2021年會完全回升至趨勢增長率，永久性全球產出損失有限（50-80個基點）。

在調整後的新基準情景下，瑞銀預計2020年全球增長率將降至2.3%。﹙資料圖片﹚

經濟預測︰2%的全球增長率

根據瑞銀估算，市場目前所反映的全球增長率僅為2%，而長期均值為3.5%，新冠疫情爆發之前是4%，OPEC+會議談崩之前是2.8%。這種「雙重打擊」意味著增長預期創下自全球金融危機以來最慘重的八周跌幅。即便如此，只要確診病例還在增加，幾類風險資產就還未觸底。市場並未反映出瑞銀上述兩種升級情景。

股市: 中等情景和全球性大流行病情景下分別下挫5%和20%

如果疫情能得到控制，到2020年底全球股市應會創出刺激政策所致的新高。北亞和美國可能領漲，歐洲和其他新興市場則落後。在中等情景下，瑞銀仍預計下半年將回升，但不足以令全年回報率為正。全球性大流行病情景下，增長下跌、決策者可用的額外刺激非常少，股市回報率將大幅下降。

在中等情景和全球性大流行病情景下，全球分別下挫5%和20%。﹙資料圖片﹚

匯市: 中等情景下美元喜憂參半 全球性大流行病情景下美元走強

回補歐元空頭是匯市走勢的主線，如果疫情形勢進一步惡化，這種情況可能會延續。不過，在全球性大流行病情景下，對全球增長在更長時間裡下滑的擔憂將導致歐元再度走弱，幾種新興市場貨幣匯率恐承壓。儘管新興市場貨幣遭遇沉重拋壓，但在大宗商品價格大幅走低的背景下，其匯率未必低廉。

固定收益: 即便在零利率下限背景下 變陡幅度也有限

瑞銀認為即便油價隨期貨上漲，通脹保值債券也處於最低十分位數。這意味著隨著今年晚些時候全球增長回歸趨勢值，收益率曲線仍明顯更平，儘管短端「固定」在零利率下限。不過，瑞銀預計美國收益率不會變負。即便在全球性大流行病情景下，該行也預計10年期美債收益率會在50個基點左右觸底。