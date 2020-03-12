股壇金手指謝清海︰新冠肺炎影響終會減退　中國股票較全球便宜

受惠投資收益上升，惠理集團﹙0806﹚去年盈利按年急升近1.24倍，升至5.13億元。派末期息每股9仙，另派特別息每股13仙。

集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海於業績報告中指出，新型冠狀病毒在全球蔓延是當前最緊迫的事件，其所引發的連鎖恐慌效應在某程度上已超過病毒本身的危害。由於全球最大的股票市場 ─ 美國股市之估值已處於歷史昂貴水平，在不利訊息下應聲急跌，對本身已出現的供應及需求問題帶來金融方面的衝擊。

但謝清海直言，整體而言，仍保持樂觀。他解釋，與所有其他衝擊相同，新型冠狀病毒的影響終會減退，各國的政府及央行致力實施強而有力的貨幣及財政政策對抗疫情。事實上，中國可能比預期更好地渡過是次危機。儘管疫情對中國經濟的影響是沉重的，預測2020年的經濟增長將由去年的6.1%下跌至5%或以下，但龐大的國內消費市場為經濟奠定了穩健的基礎，中國仍是全球經濟發展最快的國家。中國政府在2020年年初採取果斷的措施以控制新型冠狀病毒，展示中國對危機的良好掌控力，有效維持社會穩定，避免出現如全球多個地區的狀況。

謝清海又指，外資投資A股的比例仍然偏低，只有不足4%，而隨著准入門檻放寬，預期將有大量海外資金流入。中國相關股票現時的市盈率約為10至12倍，估值較美國的17倍及全球的平均15倍便宜。