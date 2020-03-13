【持續更新】美股開市強力反撲 　道指高開1246點後升幅斬半

美股三大指數昨日暴瀉，其中道指急跌2352點或9.99%，收報21200點，創下1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。不過，本港時間今日﹙13日﹚下午，二十國集團表態撐市，帶動港股及外圍股市造好，美股三大期貨更大升逾5%，預示美股高開。《香港01》全程追蹤歐美市況。

【22:45】美股升幅收窄 金價續跌

晚上約10時45分，道指報21833點，上升632點；納指報7467點，上升265點；標普500指數報2566點，上升86點，升幅均較開市時顯著收窄。金價仍然下跌，報1,569美元，下跌21美元或1.32%。

【22:00】恒指夜期倒跌

晚上約10時，恒指夜市（俗稱夜期）倒跌，報23953點，較日市收市低水80點。

【21:30】美股開市大反撲

美股三大指數裂口高開，道指報22446點，飆1246點或5.88%；標普500指數報2611點，飆131點5.29%；納指報7614點，飆412點5.72%。

個股方面，波音大升12.06%；迪士尼大升8.86%；蘋果大升6.7%；Intel 大升8.2%；Tesla大升4.23%。

【21:15】美國財長稱是買貨時機

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）在美股開市前「出口術」，表示目前市場沽壓是短暫的，稱對於希望以低價買入股票的投資者來說，是一個誘人的投資機會。

【21:07】歐股升幅擴大

歐股漲幅擴大，Stoxx 600指數升6.1%；英國富時100指數升7.33%；法國CAC40指數7.57%%；德國DAX指數升8.5%。

【19:45】美股期貨大反彈

美國三大股指期貨飆升，道指期貨升1110點或5.3%，而標普500指數期貨升逾5%，觸及漲停限制。另外，蘋果及迪士尼盤前股價均漲超7%，分析師稱蘋果可考慮收購迪士尼。