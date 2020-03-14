《路透》﹕日央行下周或宣布增購公司債及商業票據

日本央行將於下周三及周四舉行議息會議。據《路透》引述熟悉日本央行想法人士指出，央行或會增加購入商業票據及公司債規模；又指出目前市場出現資金日益緊張，與市場人士擔心武漢肺炎疫情影響不斷擴大有關。

報道又指出，央行亦有可能宣布增加購買交易所買賣基金（ETF）規模。

報道指出日央行持有3.2萬億日圓公司債，以及2.2萬億日圓商業票據。日央行承諾購入相關資產，以保持持有的相關資產餘額在現有規模。

報道引述消息人士指出，日央行或會在下周議息會議上承諾增購有關資產，以確保企業不會面臨融資困難。該名消息人士指出，並非日本企業目前發行商業票據及公司債有困難，而是更多企業熱衷這樣做，以及確保有足夠現金。

可供選擇政策選項有限

報道引述另一名消息人士指出，央行或會採取有針對性措施，以確保當地金融狀況不會收緊。

至於日本經濟前景預測，消息人士指出央行或會下調經濟前景預期。目前央行對經濟的判斷為呈現適度擴張趨勢。

報道又指出日央行不少政策制定者，對進一步加大負利率措施保持謹慎態度，因為擔心負利率已削弱地區銀行盈利能力。分析師則指出，在此情況下增加購買資產規模已成為少數可供選擇工具，央行將動用有關工具以防企業信心進一步惡化。