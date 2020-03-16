【持續更新】港股仍低開715點　滙豐控股開報44元

新冠肺炎疫情持續，加上沙特阿拉伯掀起石油減價戰，環球股市上周經歷「黑色一周」。幸然，上周五﹙13日﹚美頒全國緊急令抗疫，帶動道指急漲1985點﹙9.36%﹚，創史上最大點數漲幅。只不過，疫情仍在全球不斷擴大，加上美聯儲再突減息1厘，市場恐慌情緒再燃。《香港01》今日﹙16日﹚將緊貼市場動態，追蹤股、匯、金異動。

【09:40】長和、中海油重挫

港股暫跌652點或2.72%，報23379點。遭大行唱淡的長和﹙0001﹚大瀉7.48%，報51.3元，成表現最差藍籌股。中海油﹙0883﹚挫7.18%，報7.36元；萬洲國際﹙0883﹚挫5.33%，報6.75元；石藥﹙1093﹚挫5.1%，報15.6元。

另一邊廂，中電﹙0002﹚無升跌，報77.7元，為唯一「抗跌」藍籌股。電能實業﹙0006﹚亦僅跌0.7%，報51.95元。

重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚挫3.72%；友邦保險﹙1299﹚挫2.97%；騰訊控股﹙0700﹚挫2.46%。

【09:29】A股高開 上證升10點

在環球股市出現波動下，內地A股仍可以上揚，上證指數高開2897點，升10點或0.3%，深成指數高開37點或0.3%，最新報10867點，滬深300指數高開3899點，升4點或0.1%，創業板指數最新報2034點，4點或0.2%。

【09:25】澳央行揼水59億澳元

環球央行「大合奏」，齊齊放水抗新型肺炎疫情對全球金融市場的衝擊。

澳洲央行繼上周五揼水後，再向金融體系注入資金。該央行在日常貨幣市場操作中，透過一般回購協議向系統注入59億澳元，規模遠高於原本預計的25億澳元。

澳元兌美元跌1.48%，報0.6111；澳元兌港元則報4.7432。

【09:20】港股低開715點

港股今早低開715點，報23317點；國指低開277點，報9372點。

滙控（0005）低開3.7%，最新報44元，長和（0001）低開7.5%，最新報51.3元，騰訊（0700）跌穿360元，低開356元，跌2.5%，友邦（1299）跌3%，最新報67.05元，領展（0823）跌3.1%，最新報71.05元。

【09:13】傳日央行討論穩定市場措施

據日媒報道，日央行將討論穩定市場措施，消息人士預期日央行會出招協助企業融資，以至穩定金融市場。

日經指數早段反覆，最新報17432點，升1點。

【09:01】黑期瀉逾500點

港股黑期大瀉，最新報23436點，瀉530點或2.21%。

【08:53】全球央行續減息 美匯跌0.6%

疫情日益嚴重，不少行業陷入停擺，為紓緩市場流動性壓力，再有央行宣布減息。繼聯儲局突然減息後，新西蘭央行亦宣布減息0.75厘至0.25厘，為紀錄新低。受減息行動拖累，紐元兌美元跌0.33%，最新報0.6034。

新西蘭央行指出，若有需要進一步的經濟刺激措施，並願意大規模購買政府債券，而並非進一步減息。

聯儲局減息亦不利美元表現，美匯指數最新報98.13，跌0.63%。美元兌日圓最新報106.93，跌0.64%，歐元兌美元最新報1.1123，升0.14%，英鎊兌美元最新報1.2335，升0.46%，澳元兌美元跌0.76%，最新報0.6156，美元兌韓圜跌0.29%，最新報1,215.88。

資金則進入債市，10年期債券孳息率最新報0.72厘，跌0.08厘。

油價回落，布蘭特期油最新報32.73美元，跌3.3%；紐約期油最新報31.01美元，跌2.27%。

金價則上升，現貨金最新報1,544.82美元，升0.98%；期金最新報1,544美元，升1.8%。

【08:08】日股早段挫逾百點

日經255指數開盤高開0.89%，惟其後轉跌，現挫121點或0.7%，報17309點。

日本央行今日中午將召開緊急政策會議，代替原定3月18至19日召開的政策會議。

【07:51】澳股一度大瀉7%

澳洲股市開市大插逾7%，其後跌勢稍為喘定，澳洲普通股指數現報5226點，挫263點或4.79%。

【07:12】道指期貨再跌停

美國聯儲局於兩周內第二度突然減息，引發投資者恐慌情緒，美股三大指數期貨再度下瀉，再次觸及跌停板機制。

道指期貨最新報21798點，跌1041點，標準普爾期貨最新報2555點，跌128點，納指期貨跌359點，最新報7541點。

商品市場方面，油價大跌，布蘭特期油及紐約期油均挫逾4%，金價則上揚，紐約期金升24.9美元或1.6%，最新報1541.6美元。

聯儲局大劈息1厘 重啟量寬

聯儲局宣布減息1厘至0至0.25厘，為兩周內第二次減息，該局同時宣布取消本周二舉行的議息會議。聯儲局又表示會重啟量化寬鬆，向市場買入合共7,000億美元資產，包括5,000億美元國債。