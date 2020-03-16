【持續更新】聯儲局突減息　日今召開緊急政策會議　日股早段偏軟

新冠肺炎疫情持續，加上沙特阿拉伯掀起石油減價戰，環球股市上周經歷「黑色一周」。幸然，上周五﹙13日﹚美頒全國緊急令抗疫，帶動道指急漲1985點﹙9.36%﹚，創史上最大點數漲幅。只不過，疫情仍在全球不斷擴大，加上美聯儲再突減息1厘，市場恐慌情緒再燃。《香港01》今日﹙16日﹚將緊貼市場動態，追蹤股、匯、金異動。

【08:08】日股早段挫逾百點

日經255指數開盤高開0.89%，惟其後轉跌，現挫121點或0.7%，報17309點。

日本央行今日中午將召開緊急政策會議，代替原定3月18至19日召開的政策會議。

【07:51】澳股一度大瀉7%

澳洲股市開市大插逾7%，其後跌勢稍為喘定，澳洲普通股指數現報5226點，挫263點或4.79%。

【07:12】道指期貨再跌停

美國聯儲局於兩周內第二度突然減息，引發投資者恐慌情緒，美股三大指數期貨再度下瀉，再次觸及跌停板機制。

道指期貨最新報21798點，跌1041點，標準普爾期貨最新報2555點，跌128點，納指期貨跌359點，最新報7541點。

商品市場方面，油價大跌，布蘭特期油及紐約期油均挫逾4%，金價則上揚，紐約期金升24.9美元或1.6%，最新報1541.6美元。

聯儲局大劈息1厘 重啟量寬

聯儲局宣布減息1厘至0至0.25厘，為兩周內第二次減息，該局同時宣布取消本周二舉行的議息會議。聯儲局又表示會重啟量化寬鬆，向市場買入合共7,000億美元資產，包括5,000億美元國債。