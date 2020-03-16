【持續更新】滙控倫敦價低見41.5港元　恒指夜期低水900點

美國聯儲局昨晚突發減息1厘，將聯邦基金利率的目標區間下調至0至0.25厘。美國三大指數期貨早段亦見「跌停板」，全日沒有再更新報價，最新歐洲三大指數挫逾8%。

【19:00】金價突瀉 失1500美元關口

金價今午持續走下，最新跌幅曾擴至3%，低見1465美元，較今日下午3時約1550美元水平，急跌5.5%。

美元兌日元最新報105.92，跌1.8%。

【18:25】恒指夜期跌幅擴至600點

夜期曾低見22121點，跌603點，最多低水942點。

【17:30】歐洲主要股市跌幅略為收窄

英國富時100指數最新跌4.8%；德國DAX指數挫6.8%；法國CAC指數瀉7.9%；意大利富時MIB指數跌7.1%。

【17:15】恒指夜期再挫200點 低水超過600點

恒指夜期開報22686點，跌幅迅速擴至超過600點，低見22393點，一度低水670點。

【16:50】滙控倫敦挫約7%

滙控（0005）倫敦股價最新跌約7%，低見41.5港元，較本港收市價低約5%。

【16:35】歐股跌幅擴至8%以上 美股開市恐再熔斷

英國富時100指數最新跌8.5%；德國DAX指數挫8.4%；法國CAC指數瀉近10%；意大利富時MIB指數跌8%。

納指三倍做多ETF最新跌逾26%，意味今晚開市美股三大指數挫逾8%，「熔斷機制」勢再觸發。

【16:20】歐洲主要股市跌逾半成

英國富時100指數最新跌5.4%；德國DAX指數挫5.8%；法國CAC指數瀉6.1%；意大利富時MIB指數跌5.6%。

滙控倫敦股價最新跌2.5%，折合報43.6港元，較本港收市價43.8元低0.4%；渣打（2888）倫敦股價最新跌1.8%，折合報41.18港元，較本港收市價低0.7%。