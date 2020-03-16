【持續更新】美股熔斷後復市　道指挫逾2700點　歷來最大跌幅

美國聯儲局昨晚突發減息1厘，將聯邦基金利率的目標區間下調至0至0.25厘。美國三大指數期貨早段亦見「跌停板」，全日沒有再更新報價，最新歐洲三大指數挫逾8%。

【22:02】港股夜期跌勢稍收窄

美股暴瀉之際，港股夜期復市後跌勢收窄，由一度瀉逾1,100點，縮至現在跌769點，報21955點，低水1109點。

【21:55】蘋果微軟早段跌逾9%

焦點個股方面，Tesla瀉14.91%、微軟瀉9.55%、蘋果瀉9.01%、Google母企Alphabet瀉9.22%。

【21:48】恢復交易後道指跌幅擴大至2,700點

美股經過第一階段後，停止交易15分鐘，復市後跌幅擴大，最新報20476點，跌2,709點或11.69%，標普最新報2447點，跌263點或9.7%，納斯最新報6959點，跌11.6%或915點。

【21:30】道指大跌逾2,200點

聯儲局周日突然大劈息1厘，並重啟量化寬鬆，斥7,000億美元買債，可是市場人士並不歡迎當局的救市措施，環球股市大跌，美股亦大幅低開。

道指最新報20935點，跌2,250點或9.7%，標普最新報2490點，跌220點或8.1%，納指最新報7392點，跌482點或6.12%。

【21:06】夜期跌幅擴大至1,110點

隨著歐洲股市跌勢加劇，夜期跌幅亦擴大，最新報21,614點，跌1,110點，較現貨收市低水1,470點，再次觸發跌停板。

【20:51】油價續下挫 紐油失守29美元

油價持續向下，紐約期油失守29美元，最新報28.99美元，跌8.6%；布蘭特期油則險守30美元，最新報30.14美元，跌11%。

【20:31】美匯跌逾1% 美元兌日圓挫近2%

美匯指數回落，最新報97.73，跌1.03%，美元兌日圓跌1.9%，最新報105.58，歐元兌美元最新報1.1184，升0.69%，英鎊兌美元升0.41%，最新報1.2328，澳元兌美元最新報0.6158，跌0.73%，美元兌加元升0.72%，最新報1.3905。

【20:13】歐股續大跌 西班牙股市跌1成

歐洲股市跌幅逾7%，英國富時指數最新報4979點，跌386點或7.2%，德國DAX指數最新報8448點，跌783點或8.5%，法國CAC指數最新報3712點，跌405點或9.9%，意大利MIB指數最新報14483點，跌1,470點或9.2%，西班牙IBEX指數最新報5,950點，跌678點或10.2%，歐洲Stoxx 600指數最新報273點，跌26點或8.7%。

【19:30】夜期挫逾700點 低水逾千點

恒指夜期最新跌超過700點，失守22000水平，低見21970點，最多低水1,093點。

【19:00】金價突瀉 失1,500美元關口

金價今午持續走下，最新跌幅曾擴至3%，低見1,465美元，較今日下午3時約1,550美元水平，急跌5.5%。

美元兌日元最新報105.92，跌1.8%。

【18:25】恒指夜期跌幅擴至600點

夜期曾低見22121點，跌603點，最多低水942點。

【17:30】歐洲主要股市跌幅略為收窄

英國富時100指數最新跌4.8%；德國DAX指數挫6.8%；法國CAC指數瀉7.9%；意大利富時MIB指數跌7.1%。

【17:15】恒指夜期再挫200點 低水超過600點

恒指夜期開報22686點，跌幅迅速擴至超過600點，低見22393點，一度低水670點。

【16:50】滙控倫敦挫約7%

滙控（0005）倫敦股價最新跌約7%，低見41.5港元，較本港收市價低約5%。

【16:35】歐股跌幅擴至8%以上 美股開市恐再熔斷

英國富時100指數最新跌8.5%；德國DAX指數挫8.4%；法國CAC指數瀉近10%；意大利富時MIB指數跌8%。

納指三倍做多ETF最新跌逾26%，意味今晚開市美股三大指數挫逾8%，「熔斷機制」勢再觸發。

【16:20】歐洲主要股市跌逾半成

英國富時100指數最新跌5.4%；德國DAX指數挫5.8%；法國CAC指數瀉6.1%；意大利富時MIB指數跌5.6%。

滙控倫敦股價最新跌2.5%，折合報43.6港元，較本港收市價43.8元低0.4%；渣打（2888）倫敦股價最新跌1.8%，折合報41.18港元，較本港收市價低0.7%。