【持續更新】道指期貨升幅擴大至逾800點　再觸發停板

即使美聯儲周日宣布大放水，惟投資者繼續恐慌掟貨，美股周一﹙16日﹚再創史上最大單日點數跌幅，道指暴瀉2997點或12.93%，創下史上最大點數跌幅，美股月內兩度溶斷。

港股ADR指數按比例計算，收報22316點，跌747點或3.24%。恒指夜期則收報22267點，跌457 (2.01%)，低水797點。亞股今日開市，繼續波動無懸念，《香港01》全日緊貼市況。

【13:07】道指期貨午後曾升逾800點再停板

道期在亞洲時段午後曾升802點或3.96%，升穿今早停板時高位，高見21063點。

【12:06】港股半日升242點

港股今早走勢反覆，上下波幅725點，曾失守22676點，中午收市報23306點，升242點，國指中午收市報9233點，升6點，成交額857億元。

科技股彈升，騰訊（0700）升3.3%，中午收市報353.2元，阿里（9988）升1.1%，中午收市報181.3元，美團（3690）跌0.2%，中午收市報82.05元，小米（1810）升2%，中午收市報10.4元。

金融股回升，滙控（0005）升1.9%，中午收市報44.65元，渣打（2888）升3.6%，中午收市報43元，友邦（1299）升2.2%，中午收市報67.5元。

手機設備股方面，昨晚已公布業績的舜宇（2382）升1.8%，中午收市報105.2元；瑞聲科技（2018）升0.7%，中午收市報40.75元。

地產股方面，新地（0016）升1.5%，中午收市報102.3元，新世界（0017）升2.6%，中午收市報8.82元，長實（1113）收復40元，中午收市報40.5元，跌1.6%。

【11:58】A股反覆高收 上證升不足1點

內地股市今早走勢反覆，上證中午收市報2790點，升0.7%點或0.03%，深成中午收市報10271點，升18點或0.18%，滬深300指數中午收市報3727點，無升跌，創業板指數中午收市報1929點，升18點或1%。

【11:13】地產股普遍回升 惟長實失守40元

地產股回升，恒地（0012）升0.7%，最新報33.8元，新世界（0017）升1.6%，最新報8.74元，即將公布業績的場嘉里（0683）升1.6%，最新報20.2元。

嘉華（0173）及長實（1113）則逆市下跌，前者跌2.1%，最新報3.2元；後者跌穿40元，最新報39.9元，跌3%。

【11:07】科技股仍弱勢 阿里曾失守上市價

科技股走勢個別，將於明日公布業績的騰訊（0700）升1.2%，最新報346元；美團（3690）曾失守79元，低見78.5元，最新報80.95元，跌1.5%，阿里（9988）曾跌穿176元招股價，低見175元，最新報179.6元，升0.2%，小米（1810）跌0.6%，最新報10.14元。

【10:49】港股重拾升勢 重上23000點

道指期貨於亞洲交易時段錄766點升幅，港股在早段走勢續反覆，恒指最新報23148點，升85點；國指最新報9162點，跌64點。

【10:19】港股跌368點 失守22700點

恒指跌368點，最新報22694點，失守23000點；國指最新報8965點，跌262點。

【09:55】港股再向下 倒跌141點

港股今朝大玩過山車，先低開，後上揚再回落，最新報22921點，跌141點；國指最新報9122點，跌105點。

【09:53】道指期貨升幅收窄

道指期貨在亞洲時段一度升至停板，曾升不足3%，現升幅收窄至3%或618點，報20889點。

【09:49】美元兌商品貨幣轉弱

美匯指數仍處高位，最新報98.21，升0.14%。美元兌其他主要貨幣方面，兌日圓最新報106.88，升0.99%，歐元兌美元最新報1.117，跌0.12%，英鎊兌美元跌0.21%，最新報1.2245，澳元兌美元升0.38%，最新報0.614，美元兌加元最新報1.3963，跌0.38%。美元兌南非蘭特最新報16.567，跌0.82%。

每百日圓兌港元最新報7.2659，跌0.93%。

【09:34】 美股三大指數期貨升停板

美股三大期貨升停板，道指期貨升799點或3.94%，報21060點；標指期貨升93點或3.87%；納指期貨升238點或3.38%。

【09:33】恒指轉跌為升

港股轉跌為升，恒指升幅逾300點，最新報23366點，升303點；國指最新報9319點，升91點。

【09:28】A股高開 深成升84點

內地股市高開，上證升7點，報2796點，深成升84點，報10337點，滬深300指數升12點，報3739點，創業板指數最新報1941點，升30點。

【09:25】日股止跌回升

日經255指數轉跌回升，最新報17247點，升245點或1.45%。

【09:21】港股低開61點

美股周一勁跌近3,000點，以點數計創歷來最大跌幅，不過今早港股僅低開61點，最新報23001點；國指低開36點，最新報9190點。

昨日急跌的滙控（0005）高開2.7%，最新報45元，騰訊（0700）則無升跌，報341.8元，友邦（1299）續向下，低開1.2%，最新報65.25元。

昨晚已公布2019年業績的舜宇光學（2382），高開4.8%，最新報108.3元。

地產股今早疲弱，恒地（0012）跌1.6%，最新報33元，新地（0016）跌0.4%，最新報100.4元。

【09:02】美股三大股指期貨漲幅擴大

道指期貨漲2.02%，標普500指數期貨漲1.92%，納指期貨漲2.68%。

另邊廂，日經255指數跌幅收窄，現報16984點，跌17.9點或0.11%

【08:08】日股早段挫近600點

日經255指數低開1.62%後續挫，現報16402點，挫599點或3.53%；韓國KOSPI指數現挫63點或3.69%，報1651點。

美股三大指數瀉逾一成

道瓊斯工業平均指數收巿報20188.52點，跌2997.1點或12.93%；標普500指數收報2386.13點，跌324.89或11.98%；納斯達克指數收報6904.59點，跌970.28點或12.32%。

美國總統特朗普指，美國經濟有可能因為新型冠狀病毒疫情而走向衰退。