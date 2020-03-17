港燈全年少賺23.7%　末期分派16.09仙　按年減兩成

港燈（2638）中午公布全年業績，截至2019年12月底止，期內EBITDA為71.94億元，按年下跌11.8%，股份合訂單位持有人應佔的溢利為23.27億元，按年下跌23.7%。

集團指，由於新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約20%，因此集團年內分派金額亦相應下跌約20%，由2018年每股份合訂單位派發末期分派20.12仙，降至去年的16.09仙。連同中期分派金額，全年分派金額為每股份合訂單位32.03仙，按年少20%。

港燈主席霍建寧指，面對香港經濟放緩，集團以審慎態度檢討 2020 年電費。隨著提高天然氣發電比例，導致燃料成本和資本開支上升，加上特別回扣減少，2020年淨電費上調5.2%至每度電126.4仙，電費水平與大約10年前相若。若撇除特別回扣大幅減少的影響，電費上調幅度僅為1.7%。

推5措施助中小企渡過逆境

另外，港燈提出的5項紓緩措施，協助客戶特別是首當其衝的中小企渡過經濟逆境，包括向約7萬個非住宅客戶提供6個月的豁免加幅期，以及向社福機構轄下社區中心派發現金資助和向基層家庭派發餐飲券，以助食肆提升營業額。上述措施加上政府提供的電費補貼計劃，預計差不多所有港燈客戶在 2020 年的電費支出將較2019年為低。