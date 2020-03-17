【持續更新】道指倒跌　失守2萬點　為2017年2月低位

港股今日走勢反覆，多次單日轉向，而美股三大指數期貨亦三度漲停，主要是標普500指數期貨較現貨升幅已超過5%，最新仍未更新報價。《香港01》會跟進歐美股市最新市況。

【22:20】波音跌逾兩成 創2016年新低

美股航空類股份大跌，波音跌約22%，創2016年以來新低，最新報109.75美元，跌19.86美元或15.3%；達美航空跌逾6%，美國航空跌近4%。

據外電報道，美國總統特朗普，或要求國會通過8500億美元刺激經濟計劃；另外，國際航空運輸協會預計，航空業救助計劃的成本將高達2000億美元。

【22:09】道指收復2萬點關口

道指最新報20203點，升14點或0.07%。

【22:03】道指跌逾200點

道指最新報19943點，跌245點或1.2%，標普最新報2372點，跌13點或0.6%，納指最新報6840點，跌64點或0.9%。

【21:55】道指失守2萬點

道指失守2萬點，為2017年2月以來首次，最新報19965點，跌222點或1.1%。

【21:53】美匯指數升穿99 兌瑞郎升1.4%

美匯指數抽升，最新報99.36，升1.3%。美元兌主要貨幣上升，美元兌日圓最新報106.94，升1.05%，歐元兌美元跌1.63%，最新報1.1001，英鎊兌美元最新報1.2069，跌1.65%，兌加元升0.8%，最新後1.4129，澳元兌美元跌1.5%，最迎報0.6025，美元兌瑞士法郎升1.39%，最新報0.9602。

美元兌主要貨幣升值，兌日圓迫近107。（資料圖片）

【21:45】道指曾掉頭向下

道指曾轉升為跌，最新報20133點，跌54點，現時報20378點，升190點，標普最新報2389點，升3點，納指最新報6923點，升18點。

【21:41】夜期低水748點

恒指夜期跌幅輕微收窄，最新跌503點至22516點，低水748點。

【21:39】蘋果微軟升3%

科技股向上，蘋果公司升3%，至245.54美元；微軟升3.7%；Facebook升2.4%；亞馬遜升5%，Google母公司Alphabet升1.7%。

Tesla開市跌6%，近期熱炒、提供遠程會議軟體服務的Zoom則跌1%；中概股走強，阿里巴巴升1.3%，京東升6.5%，拼多多升2%；輝瑞與BioNTech宣布，共同研發「新冠肺炎」疫苗，輝瑞升近5%，BioNTech急升5成半。

【21:36】歐洲三大指數續向下

歐洲股市仍下跌，英國富時指數最新報5103點，跌48點或0.9%，德國DAX指數最新報8674點，跌67點或0.8%，法國CAC指數最新報3863點，跌17點或0.5%。

【21:32】美股早段反彈 道指升近400點

美國股市經過周一大跌市後，今日出現反彈，道指最新報20573點，升384點，標準普爾指數最新報2438點，升52點，納指最新報7075點，升170點。

【19:54】道指貨期升約200點

道指期貨仍錄得逾200點升幅，最新報20451點，升190點，標普期貨升20點，報2425點，納指期貨最新報7136點，升96點或1.2%。

歐洲股市跌幅擴大，富時指數跌83點，最新報5067點，德國DAX指數最新報8569點，跌174點，法國CAC指數最新報3827點，跌54點。

【17:31】道指期貨由升轉跌 夜期急插

道期由升轉跌，現跌163點，報20105點，兩萬關不穩。標指期貨及納指期貨亦紛紛跳水，此前三大股指期貨曾漲逾3%。恒指夜期亦隨外圍急插逾700點，低見22300點。

【16:30】美股期貨「轉活」升幅收窄 歐洲跟隨升幅縮水

英國富時100指數最新升約0.5%；德國DAX指數漲1.7%；法國CAC指數抽高2.4%；意大利富時MIB指數升3%。

恒指期貨險守兩萬三，收報23019點，升295點，低水245點。道期升幅突收窄，現升1.86%或376點，報20637點。

道指期貨今日曾三度升停板。（資料圖片）

【16:26】道期升幅收窄至不足3%

道期在港股收市後升幅突然收窄，曾升不足3%，現升3.2%或646，報20907點。美國科技股盤前升幅亦收窄，蘋果盤前現升5.4%，報255.3美元；亞馬遜升不足7%，報1803美元。

Tesla升3.6%，報461美元；消費股方面，Nike升幅收窄至5.4%，報70.38美元。

【16:10】英國富時指數升幅急收窄

英國富時100指數最新升約1.7%；德國DAX指數漲3.5%；法國CAC指數抽高3.2%；意大利富時MIB指數升5%。

【16:00】美科技股盤前高開 亞馬遜訂單暴增升近8%

美股盤前開市，大型科技股普遍高開。蘋果公司升5.8%，報256.2美元；微軟升6.3%，報144美元；Amazon（亞馬遜）日內指應對疫情網購訂單暴增，新招聘10萬人，升幅明顯優於同業，現升近8%，報1882美元。

【16:00】歐股普遍高開造好

歐洲主要股市跟隨亞洲股市向上，英國富時100指數最新升4%；德國DAX指數漲4.3%；意大利富時MIB指數升5.4%。