【持續更新】道指期貨升約200點　歐洲三大指數皆向下

港股今日走勢反覆，多次單日轉向，而美股三大指數期貨亦三度漲停，主要是標普500指數期貨較現貨升幅已超過5%，最新仍未更新報價。《香港01》會跟進歐美股市最新市況。

【19:54】道指貨期升約200點

道指期貨仍錄得逾200點升幅，最新報20451點，升190點，標普期貨升20點，報2425點，納指期貨最新報7136點，升96點或1.2%。

歐洲股市跌幅擴大，富時指數跌83點，最新報5067點，德國DAX指數最新報8569點，跌174點，法國CAC指數最新報3827點，跌54點。

【17:31】道指期貨由升轉跌 夜期急插

道期由升轉跌，現跌163點，報20105點，兩萬關不穩。標指期貨及納指期貨亦紛紛跳水，此前三大股指期貨曾漲逾3%。恒指夜期亦隨外圍急插逾700點，低見22300點。

【16:30】美股期貨「轉活」升幅收窄 歐洲跟隨升幅縮水

英國富時100指數最新升約0.5%；德國DAX指數漲1.7%；法國CAC指數抽高2.4%；意大利富時MIB指數升3%。

恒指期貨險守兩萬三，收報23019點，升295點，低水245點。道期升幅突收窄，現升1.86%或376點，報20637點。

道指期貨今日曾三度升停板。（資料圖片）

【16:26】道期升幅收窄至不足3%

道期在港股收市後升幅突然收窄，曾升不足3%，現升3.2%或646，報20907點。美國科技股盤前升幅亦收窄，蘋果盤前現升5.4%，報255.3美元；亞馬遜升不足7%，報1803美元。

Tesla升3.6%，報461美元；消費股方面，Nike升幅收窄至5.4%，報70.38美元。

【16:10】英國富時指數升幅急收窄

英國富時100指數最新升約1.7%；德國DAX指數漲3.5%；法國CAC指數抽高3.2%；意大利富時MIB指數升5%。

【16:00】美科技股盤前高開 亞馬遜訂單暴增升近8%

美股盤前開市，大型科技股普遍高開。蘋果公司升5.8%，報256.2美元；微軟升6.3%，報144美元；Amazon（亞馬遜）日內指應對疫情網購訂單暴增，新招聘10萬人，升幅明顯優於同業，現升近8%，報1882美元。

【16:00】歐股普遍高開造好

歐洲主要股市跟隨亞洲股市向上，英國富時100指數最新升4%；德國DAX指數漲4.3%；意大利富時MIB指數升5.4%。