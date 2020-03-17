【美股過山車】道指報捷升逾1000點　市場憧憬華府救經濟

港股今日走勢反覆，多次單日轉向，而美股三大指數期貨亦三度漲停，主要是標普500指數期貨較現貨升幅已超過5%，最新仍未更新報價。《香港01》會跟進歐美股市最新市況。

【0405】美股收市全線上升

美股下午交易時段持續造好，市場對華府及聯儲局的救市措施抱正面態度，道指以接近全日高位收市，報21237.38點，升1048.86點，升幅5.2%；納指報7334.78點，升430.19點，升幅6.23%；標普500指數報2529.19點，升143.06點，升幅6%。

【0213】歐洲股收市普遍造好

歐洲股市普遍以升勢收市，英國富時指數升2.56%，報5283.12點；德國DAX指數報8937.75點，升2.19%；法國CAC指數報3991.78點，升2.84%。西班牙股市更升近6.5%。

【0014】市場憧憬華府刺激經濟措施 道指曾升超過1100點

美國財長姆努欽表示會在當地時間周二較後時間宣布新一輪支援經濟措施，刺激道指曾升超過1100點，目前報21208.28點，升1019.76點，升幅5.05%；納指上升6.52％，報7354.72點，升450.13點：標普500指數報2525.78點，升139.65點，升幅5.85%

【2355】華府向小型企業伸出援手，刺激美股升勢持續

美國總統特朗普及其團隊在白宮會見傳媒，承諾為小型企業提供必要援助，並強調大受疫情影響的航空公司會度過難關，道指再升3.61%，報20935.26點，升764.74點；納指報7276.86點，升372.27點，升幅5.39%；標普500指數升4.92%，報2503.47點，上升117.34點。

【2310】美國財政部再出手 納指急升4%

美國財政部準備向聯儲局提供100億美元信貸保護，刺激美股持續反彈，道指升超過2.5%，報20696.06點，升507.51點；納指升4.69%，報7228.67點，升324.08點；標普500指數升105.89點，報2492.02點，升幅4.44%。

【2300】道指再由跌轉升 一度升逾1%

道指一度跌近300點，跌穿2萬點關口，為2017年2月以來首次。不過指數好快反彈，道指再次上升逾1％；標普500指數與納指均上升逾2％。

道指最新報20362點，升173.9點或0.9%；標普500指數升60點或2.5%，至2446點；納指亦上升7073.9點，升169.3點或2.45%。

【22:20】波音跌逾兩成 創2016年新低

美股航空類股份大跌，波音跌約22%，創2016年以來新低，最新報109.75美元，跌19.86美元或15.3%；達美航空跌逾6%，美國航空跌近4%。

據外電報道，美國總統特朗普或要求國會通過8500億美元刺激經濟計劃；另外，國際航空運輸協會預計，航空業救助計劃的成本將高達2000億美元。

波音股價一度跌約22%，創2016年以來新低。（資料圖片）

【22:09】道指收復2萬點關口

道指最新報20203點，升14點或0.07%。

【22:03】道指跌逾200點

道指最新報19943點，跌245點或1.2%，標普最新報2372點，跌13點或0.6%，納指最新報6840點，跌64點或0.9%。

【21:55】道指失守2萬點

道指失守2萬點，為2017年2月以來首次，最新報19965點，跌222點或1.1%。

【21:53】美匯指數升穿99 兌瑞郎升1.4%

美匯指數抽升，最新報99.36，升1.3%。美元兌主要貨幣上升，美元兌日圓最新報106.94，升1.05%，歐元兌美元跌1.63%，最新報1.1001，英鎊兌美元最新報1.2069，跌1.65%，兌加元升0.8%，最新後1.4129，澳元兌美元跌1.5%，最迎報0.6025，美元兌瑞士法郎升1.39%，最新報0.9602。

美元兌主要貨幣升值，兌日圓迫近107。（資料圖片）

【21:45】道指曾掉頭向下

道指曾轉升為跌，最新報20133點，跌54點，現時報20378點，升190點，標普最新報2389點，升3點，納指最新報6923點，升18點。

【21:41】夜期低水748點

恒指夜期跌幅輕微收窄，最新跌503點至22516點，低水748點。

【21:39】蘋果微軟升3%

科技股向上，蘋果公司升3%，至245.54美元；微軟升3.7%；Facebook升2.4%；亞馬遜升5%，Google母公司Alphabet升1.7%。

Tesla開市跌6%，近期熱炒、提供遠程會議軟體服務的Zoom則跌1%；中概股走強，阿里巴巴升1.3%，京東升6.5%，拼多多升2%；輝瑞與BioNTech宣布，共同研發「新冠肺炎」疫苗，輝瑞升近5%，BioNTech急升5成半。

【21:36】歐洲三大指數續向下

歐洲股市仍下跌，英國富時指數最新報5103點，跌48點或0.9%，德國DAX指數最新報8674點，跌67點或0.8%，法國CAC指數最新報3863點，跌17點或0.5%。

【21:32】美股早段反彈 道指升近400點

美國股市經過周一大跌市後，今日出現反彈，道指最新報20573點，升384點，標準普爾指數最新報2438點，升52點，納指最新報7075點，升170點。

【19:54】道指貨期升約200點

道指期貨仍錄得逾200點升幅，最新報20451點，升190點，標普期貨升20點，報2425點，納指期貨最新報7136點，升96點或1.2%。

歐洲股市跌幅擴大，富時指數跌83點，最新報5067點，德國DAX指數最新報8569點，跌174點，法國CAC指數最新報3827點，跌54點。

【17:31】道指期貨由升轉跌 夜期急插

道期由升轉跌，現跌163點，報20105點，兩萬關不穩。標指期貨及納指期貨亦紛紛跳水，此前三大股指期貨曾漲逾3%。恒指夜期亦隨外圍急插逾700點，低見22300點。

【16:30】美股期貨「轉活」升幅收窄 歐洲跟隨升幅縮水

英國富時100指數最新升約0.5%；德國DAX指數漲1.7%；法國CAC指數抽高2.4%；意大利富時MIB指數升3%。

恒指期貨險守兩萬三，收報23019點，升295點，低水245點。道期升幅突收窄，現升1.86%或376點，報20637點。

道指期貨今日曾三度升停板。（資料圖片）

【16:26】道期升幅收窄至不足3%

道期在港股收市後升幅突然收窄，曾升不足3%，現升3.2%或646，報20907點。美國科技股盤前升幅亦收窄，蘋果盤前現升5.4%，報255.3美元；亞馬遜升不足7%，報1803美元。

Tesla升3.6%，報461美元；消費股方面，Nike升幅收窄至5.4%，報70.38美元。

【16:10】英國富時指數升幅急收窄

英國富時100指數最新升約1.7%；德國DAX指數漲3.5%；法國CAC指數抽高3.2%；意大利富時MIB指數升5%。

【16:00】美科技股盤前高開 亞馬遜訂單暴增升近8%

美股盤前開市，大型科技股普遍高開。蘋果公司升5.8%，報256.2美元；微軟升6.3%，報144美元；Amazon（亞馬遜）日內指應對疫情網購訂單暴增，新招聘10萬人，升幅明顯優於同業，現升近8%，報1882美元。

【16:00】歐股普遍高開造好

歐洲主要股市跟隨亞洲股市向上，英國富時100指數最新升4%；德國DAX指數漲4.3%；意大利富時MIB指數升5.4%。