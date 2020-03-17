【半島母企】大酒店去年少賺59.4%　末期息減至9仙

半島酒店母企大酒店（0045） 公佈截至去年12月底止的全年業績。股東應佔溢利按年跌59.4%，只賺4.94億元。去年同期派16仙，今年派末期息9仙；期內基本盈利為4.8億元，按年跌約35%。

公司營業額58.74億元，按年下跌5.47%。

公司又指出，截至2020年2月29日止兩個月的未經審核收入較2019年同期下降21%。管理層估計，儘管已加強成本控制措施，但公司將在2020年第一季度錄得經營虧損。

令人留意的地方是，2018年的盈利數據包括公司應佔上海外灘半島酒店出售公寓的2,500萬元收益。扣除該筆收益，公司年度經調整基本盈利按年減少33%。

半島酒店香港區業務均錄得不同程度虧蝕

同時，根據2019 季度未經審核營運數據顯示均錄得不同程度的虧蝕。數據顯示，2019 季度半島酒店香港區平均可出租客房收入較2018年第四季大幅下跌64.6%。由2018年的4,855港元，下跌到2019年的1,714元。美國及歐洲的業務亦較去年同期下跌0.15%。唯其他亞洲地區業務亦較同期上升12.8%，達2,400港元。

而香港區的平均房租亦下跌近22.5%，由2018年的6,223元，下跌到2019年的4,819元。美國及歐洲業務平均房租亦較同期下跌約1%。其他亞洲地區業務表現最好，升12.3%，達3,186元。

香港區的出租率由2018年第4季的78%，下跌到2019年第4季的36%。其他亞洲地區美國及歐洲的業務則較去年同期保持相約水平。而香港，其他亞洲地區美國及歐洲地區的出租物業，及出租率表現亦較去年同期保持相約或輕微下跌。