【新冠肺炎】滙豐港大商業案例比賽移師網上　浸會大學奪冠

新型冠狀病毒肺炎疫情下，「2020滙豐/香港大學香港商業案例比賽」移師網上舉行，由香港浸會大學的隊伍奪得冠軍，今年稍後代表香港參加亞太區賽事。

浸大隊伍奪得港區比賽冠軍。（HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2020網頁截圖）

今年比賽採用的案例為零售業的營運模式如何由實體銷售的模式轉型，至結合線上線下購物體驗。隨着現今商界日漸著重利用數碼科技舉行會議、分析經營環境、制定策略及執行計劃，今年比賽改為於網上舉行，讓學生有機會學習相關技能。獲得冠軍的浸大隊伍，有8,000港元獎金。亞軍理工大學隊伍、季軍城市大學隊伍分別獲得5,000港元、2,000港元獎金。

「滙豐/香港大學商業案例比賽」踏入第13屆，來自本港七家大學的參賽隊伍通過創新的管理方案、流利的演講技巧，以及面對評委團質詢時靈活應變的能力，展示了對商業策略的獨到見解。擔任今年比賽評審的滙豐人才招攬及招聘推廣環球主管Kerrianne LIM JOON表示，日前參賽的同學充分展現敏銳的商業觸覺，且善於運用虛擬展示的模式，在愈來愈全球化的商業世界，這些技巧尤其重要。