國際投行大舉增持中國股票　摩通加倉呢幾隻

3月還沒有結束，美股已經連續三次熔斷。有分析表示，中國股票或將在全球首先維穩復甦。

《券商中國》報道，港交所3月16日披露的信息顯示，3月10日，摩根大通一天內大幅增持15家中國公司，包括郵儲銀行（1658）及中石化煉化工程（2386）等，其中，摩根大通對中國平安（2318）最為青睞，該機構加倉幅度更是高達21億元。

摩根大通押注中國，很大程度上可能受到最近主流機構的影響，國際投行瑞士銀行在2月底已經強調，鑑於歐洲低迷的經濟和企業盈利增長前景，與歐元區股票相比，中國股票看起來尤其具有吸引力。摩根士丹利於3月1日也調高了中國、新加坡的股市評級，其中中國股市的評級由持有上調至增持，並表示中國將成為投資者的「避風港」。

相對於美股的連續熔斷，A股市場表現出強勁的獨立行情，這種強勁在於美股的熔斷幾乎未對A股產生實質性影響。在這種背景下，越來越多的機構投資者開始將股票投資的重心轉到中國市場——避風港。

富達國際首席投資官Paras Anand認為，亞洲市場的股票比美股更具有安全性，美股市場已來到了一個轉折點，貨幣政策對經濟的刺激效應將繼續減弱。儘管如此，Paras Anand並不擔心全球股票市場會共同陷入恐慌性大拋售的境地。儘管過去3年，以標普500為代表的美股市場取得了不錯的漲幅，但是新興市場的漲幅僅為標普500的一半，歐洲市場3年取得的漲幅僅為約5%。美國之外的其他市場尚未達到「高處不勝寒」的程度。

安信證券認為，美股下跌引發全球風險資產下跌，但這一輪下跌，目前為止的特殊性在於新興市場跌幅小於美股。美國很多機構看好中國，包括中概股在2月初有下跌後修復，但在最近美股暴跌時中概股有相對收益。

德意志銀行大中華區宏觀策略主管劉立男在一份報告中認為，2月底的中國國債納入摩根大通全球新興市場政府債券指數生效，納入將在接下來10個月分步完成。德意志銀行預計，受納入該指數的推動，每月境外資金流入規模達25億至30億美元。雖然受美元資金市場流動性緊縮影響，近期市場下調人民幣債券配置，但劉立男強調，這將為投資者帶來加大長期人民幣資產配置的機遇。

根據美國監管機構3月13日披露的數據，巴菲特在3月3日對美股的銀行股展開佈局，當日完成對紐約梅隆銀行的增持，增持後持有紐約梅隆銀行8,900萬股，佔總股本比例的10.06%。而在此前的2月27日，巴菲特還以每股45.48美元至47.14美元的價格買入達美航空，斥資約4,530萬美元。