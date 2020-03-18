【持續更新】港股半日升66點　企穩23300點

美國祭出規模可達1萬億美元的刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。消息刺激隔晚美股造好，道指抽升逾5%。不過，恒指夜期僅升261點或1.13%，報23280點，高水16點。

《香港01》今日﹙18日﹚全程關注亞股反應。

【12:05】港股反覆半日升66點

港股今早走勢反覆，低開240點後，一度失守23000點，其後重拾升勢，半日升66點，中午收市報23330點；國指中午收市報9228點，升12點。銀行股成為大市回升功臣，單是滙控（0005）已推高大市約60點。

【11:48】內地股市半日高收 上證收復2800點

內地股市上午高收，上證指數中午收市報2814點，升35點或1.3%，深成指數中午收市報10474點，升271點或2.7%，滬深300指數中午收市報3769點，升59點或1.6%，創業板指數中午收市報1980點，升62點或3.3%。

【10:59】道指期貨跌幅收窄 港股收復23400點

恒指升幅擴大至155點，最新報23419點；國指最新報9265點，升49點。

周一已公布業績的舜宇（2382）失守100元，最新報99.8元，跌4.9%。

道指期貨跌幅稍收窄，現跌360點或1.7%，報20500點。

【09:54】港股倒升逾百點

亞太區股市普遍上揚，其中今早低開的港股倒升，恒指最新報23380點，升116點；國指最新報9241點，升25點。日經指數最新報17206點，升195點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1667點，跌5點，新西蘭股市升256點，報9690點，不過澳洲股市仍處弱勢，ASX 200指數最新報5019點，跌273點或5.2%。

【09:33】油價回升 金價上揚

油價在亞洲交易時段回升，紐約期油最新報27.1美元，升0.6%，布蘭特期油最新報29.05美元，升1.1%；金價亦上揚，紐約期金升0.64%，每盎司最新報1,535.5美元，現貨金最新報1,534.73美元，升0.42%。

【09:28】內地股市高開 深成升近1%

內地股市高開，上證指數高開13點或0.5%，最新報2792點，深成指數高開92點或0.9%，最新報10294點，滬深300指數最新報3729點，高開20點或0.5%，創業板指數最新報1941點，高開24點或1.2%。

【09:24】道指期貨跌600點 港股低開240點

美股隔晚升逾千點，但道指期貨現跌逾600點。恒生指數開報23023點，跌240點或1%；國指開報9086點，跌129點或1.4%。

騰訊（0700）今日發放業績，開市前跌1.9%，報343元。阿里巴巴（9988）跌3%，報177.8元。美團（3690）升0.7%，報82.75元。

重磅股方面，港交所（0388）升0.3%，報232元。友邦（1299）跌2%，66.45元。建設銀行（0939）跌9.3%，報6.18元。中國平安（2318）跌1.4%，報76元。

【08:37】美股期貨跌勢收窄

美股三大指數期貨跌幅收窄，道期跌1.77%，標指期貨跌1.82%，納指期貨跌2.34%。

日經225指數暫升185點或1.09%，報17197點。

【08:16】日股升近2%

日經225指數升勢稍為擴大，現升319點或1.88%；韓國KOSPI指數暫升1.12%，報1691點。

【08:01】日股開市微升

日經225指數開盤升0.85%，韓國KOSPI指數盤升0.76%。

【07:48】美三大股指期貨下行

美國三大股指期貨偏軟，道指期貨、納指期貨分別跌2.1%及2.13%，標普500指數期貨跌1.96%。

美政府推萬億美元救經濟

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）宣布將推出一攬子規模可達1萬億美元的刺激計畫，包括減稅、1個月內向美國民眾發放共計5,000億美元的現金支票、美聯儲啟動使用貨幣政策工具等，以幫助企業和個人應對新冠肺炎疫情，以至由疫情造成的經濟損失。

隔晚道指早段下挫逾300點，失守20000點大關，其後在利好消息帶動下急速回升，收市漲1048點或5.20%，報21237點。標指飆6.00%，收報2529點。納指飆6.23%，收報7334點。