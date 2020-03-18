【持續更新】道指收漲1048點　日股早段僅升1%　道指期貨仍告跌

美國祭出規模可達1萬億美元的刺激計劃，以應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。消息刺激隔晚美股造好，道指抽升逾5%。不過，恒指夜期僅升261點或1.13%，報23280點，高水16點。

《香港01》今日﹙18日﹚全程關注亞股反應。

【08:37】美股期貨跌勢收窄

美股三大指數期貨跌幅收窄，道期跌1.77%，標指期貨跌1.82%，納指期貨跌2.34%。

日經225指數暫升185點或1.09%，報17197點。

【08:16】日股升近2%

日經225指數升勢稍為擴大，現升319點或1.88%；韓國KOSPI指數暫升1.12%，報1691點。

【08:01】日股開市微升

日經225指數開盤升0.85%，韓國KOSPI指數盤升0.76%。

【07:48】美三大股指期貨下行

美國三大股指期貨偏軟，道指期貨、納指期貨分別跌2.1%及2.13%，標普500指數期貨跌1.96%。

美政府推萬億美元救經濟

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）宣布將推出一攬子規模可達1萬億美元的刺激計畫，包括減稅、1個月內向美國民眾發放共計5,000億美元的現金支票、美聯儲啟動使用貨幣政策工具等，以幫助企業和個人應對新冠肺炎疫情，以至由疫情造成的經濟損失。

隔晚道指早段下挫逾300點，失守20000點大關，其後在利好消息帶動下急速回升，收市漲1048點或5.20%，報21237點。標指飆6.00%，收報2529點。納指飆6.23%，收報7334點。