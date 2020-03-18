全球巨頭市值暴跌榜來了：呢幾間美國企業市值蒸發5成

全球股市再度遭遇崩盤式暴跌，眾多股指已跌入技術性熊市。全球110多家千億市值公司股價最大跌幅超過50%。

《中國基金報》報道，粗略統計顯示，2020年以來，全球已經有70多家股指最大跌幅超過20%。重要指數方面，俄羅斯RTS、巴西聖保羅IBOVESPA指數、法國CAC40、德國DAX、英國富時100等股指年內最大跌幅均超過30%，日經225、道瓊斯指數、標普500、印度孟買SENSEX指數等最大跌幅均超過20%。

疫情衝擊全球股市，逾百家公司歐美企業最多跌五成。（新華社）

中國數據寶統計了A股、港股、台股、美股、歐洲三大股市、日股、俄羅斯股市、澳洲股市、印度股市、韓國股市、巴西股市等全球重要市場千億市值股票2020年的表現情況。梳理髮現，2020年市值一度超過千億人民幣市值的公司中，有110多家公司股價最大跌幅超過50%，逾百家公司為歐美企業。

逾百家企業跌幅逾半

考慮到3月13日全球股市大反彈，此次統計採用的是3月12日收盤市值回溯來確定公司在下跌前的市值狀態。以埃克森美孚為例，該股在3月12日收盤市值超過萬億元人民幣，而年內最大跌幅超過50%（為方便計算，年內最大跌幅均統計到3月12日），故其年內最大市值超過兩萬億元。

根據這種計算方式，全球重要市場年內市值高點超過千億的公司中，數據寶統計顯示，有110多家股價最大跌幅超過50%。符合條件的股票絕大部分為歐美公司。美國公司最多，達到48家，加拿大、巴西、法國、英國、意大利均超過5家。非歐美國家的公司並不多，包括利比里亞1家、南非1家、日本3家，中國1家等。

報道指出，美國能源巨頭埃克森美孚市值仍超過萬億元，位居榜單首位，公司股價年內至3月12日期間最大跌幅超過50%。英國能源巨頭殼牌石油市值超過7,800億元位居次席，年內最大跌幅超過54%。美國軍工巨頭波音飛機市值超過6,000億元，年內最大跌幅超55%。

近半數公司市值已跌到不足千億元。榜單中市值最低的是南非能源巨頭南非薩索爾，市值僅120億元出頭，暴跌近91%。美國的兩家能源公司大陸能源、阿帕奇石油，市值均在200億元出頭，年內股價均最多跌80%以上。

油價下挫累油股市值大跌

此外，在石油價格戰的影響下，石油公司股價的表現，用破產式暴跌形容並不為過。南非薩索爾公司暴跌近91%，尚不能排第一名。數據顯示，加拿大能源年內最大跌幅超過91%，成為全球千億巨頭腰斬榜的第一名。往前追溯，加拿大能源的股價表現更令人心驚肉跳，2008年該股股價一度超過360美元，2014年超過100美元，而今僅剩3美元。

腰斬榜前十名有8家公司為能源企業。整個榜單中，就有46家公司為能源企業，佔比超過四成。除了埃克森美孚、殼牌石油等知名巨頭外，法國道達爾、俄羅斯國家天然氣公司、俄羅斯石油公司、挪威國家石油公司等能源巨頭也難逃腰斬命運。

跌幅榜前十，除了8家能源企業外，另外兩家則是深受疫情影響的可選消費企業，皇家加勒比海遊輪公司、嘉年華郵輪公司，其中嘉年華郵輪公司就是「病毒遊輪」、「恐怖遊輪」的主角。嘉年華郵輪公司深陷公共衛生事件的泥潭之中。此前該公司旗下「鑽石公主」號郵輪和「至尊公主」號郵輪均有乘客被檢測出武漢肺炎。

巨大利空影響下，嘉年華郵輪公司股價從最高的48美元跌到3月12日14美元下方，跌幅超過71%。高盛在一份報告中指出，預計該公司2020年的每股收益將較最初的預期減少40%至50%，其中主要影響來自於需求放緩。皇家加勒比海遊輪公司股價跌幅更大，從133美元上方跌至最低30美元下方，不到兩個月跌幅近79%。

波音是股價腰斬巨頭中知名度同樣非常高的公司。波音是全球最主要的民用飛機制造商，同時也是軍用飛機、衛星、導彈防禦、人類太空飛行和運載火箭發射領域的全球市場領先者。波音由四大主要業務集團組成：波音民用飛機集團、波音金融公司、波音聯接公司和波音綜合國防系統集團。

自2019年3月創歷史新高以來，波音股價持續震盪，並於2020年開始加速墜落，從350美元上方跌至最低160美元下方，最大跌幅超過55%。自此，波音總市值勉強超過6,000億元