受疫情影響　傳特斯拉美國唯一工廠或停擺

特斯拉位於美國佛蒙特工廠，是公司該公司於美國最主要的生產基地。據推測，最壞的情況下，這家工廠可能在3月18日0時關閉。

《界面新聞》3月18日報道，目前，人們並不清楚該工廠是否會擁有此前在上海工廠那樣作為重點企業提前開工的待遇，不過，灣區的政策中的確有提到「汽車供應鏈」相關行業或許會得到「特殊待遇」。

評論稱，工廠正遭遇艱難時期。該工廠製造總監賈廷德·狄隆（Jatinder Dhillon）最近已經離職。根據狄隆在領英上的個人資料顯示，他在特斯拉工作了7年多，最近的工作是在弗裏蒙特工廠領導Model3的生產。

狄隆的離開正值特斯拉關鍵時刻。該公司正努力將四款不同的電動汽車的生產在弗裏蒙特工廠同時進行。迄今最受歡迎的Model 3；全新跨界SUV Mode Y；以及還有更昂貴的Model S和Model X。

過去兩年，特斯拉在弗裏蒙特的Model 3生產經歷了一段困難時期，但據與狄隆共事的人透露，在狄隆的管理下，特斯拉終於在2019年底實現了Model 3的最高產銷量。

2019年，特斯拉全年交付量為36.7萬輛，按年2018年增長50%，完成了年初定下的36萬至40萬輛的交付目標。2020年，特斯拉定下了50萬輛的目標。

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