【持續更新】美匯指數升穿100　近3年首次

美股昨日大幅反彈，但盤後期貨一直回落，更跌至停板，港股跟隨急瀉逾1,000點，再創3年低位。歐洲股市無一倖免。

【21:18】歐股續尋底 英股跌4.8%

歐洲股市繼續尋底，英國富時指數最新報5040點，跌254點或4.8%，德國DAX指數最新報8435點，跌505點或5.7%，法國CAC指數最新報3747點，跌244點或6.1%，意大利富時MIB指數最新報14878點，跌424點或2.8%，西班牙IBEX指數最新報6246點，跌249點或3.2%。

【21:15】紐約期油創近18年新低

紐約期油跌穿24美元，創2002年6月以來新低，日內跌超10%，每桶最新報23.816美元，跌逾1成1。

布蘭特期油跌逾6%，失守27美元，為2003年11月以來新低；金價下跌，紐約期金每盎司最新1499.87美元，跌近2%。

【21:08】美匯指數升穿100

美元持續強勢，美匯指數升穿100，為2017年4月以來首次，最新報100.19，升0.62%。

美元兌各主要貨幣上揚，歐元兌美元跌0.55%，最新報1.0936，英鎊兌美元最新報1.1852，跌1.68%，澳元兌美元最新報0.5889，跌1.85%，美元兌加元升1.34%，最新報1.4392。

【19:25】波音盤前大跌17%

波音股價未見起色，繼周二逆市低收4.2%後，今日在盤前大跌17%。

【18:55】夜期跌幅擴大至300點 低水逾600點

恒指夜期曾低見21674點，跌329點，低水617點。

【18:35】歐洲三大指數跌幅近5%

歐洲股市下跌，三大指數均錄逾4%跌幅，富時指數最新報5040點，跌254點或4.8%，德國DAX指數最新報8523點，跌415點或4.7%，法國CAC指數最新報3793點，跌198點或5%。禁止沽空3個月的意大利富時MIB指數，最新報15006點，跌308點或2%，西班牙IBEX指數跌4.3%或279點，最新報6218點。

【17:35】歐洲股市跌幅擴大

英國富時100指數最新跌逾5%；德國DAX指數挫5.2%；法國CAC指數軟5.1%；意大利富時MIB指數低1.5%。

【17:30】恒指夜期再挫逾百點

恒指夜期開報22003點，隨即擴大跌幅，失守22000點關口。最新報21856點，跌150點，成交約3,900張。

【16:30】恒指期貨收報22006點

恒指期貨險守22000點，收市報22006點，跌1013點，低水286點。

【16:23】歐股跌幅穩定 滙控倫敦價未見波動

英國富時100指數最新跌約3.2%；德國DAX指數挫3.4%；法國CAC指數軟2.9%；意大利富時MIB指數低1.4%。

滙控（0005）倫敦價最新報4.7655英鎊，折合約44.55港元，與本港收市價相若。

【16:08】納指ETF盤前挫逾5%

美股期貨跌停板，數個小時未有更新報價。最新納指ETF（QQQ）盤前挫5.5%。

【16:00】歐洲主要股市普遍見紅

英國富時100指數最新跌3.5%；德國DAX指數插3.6%；意大利富時MIB指數低1.6%。