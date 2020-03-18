【持續更新】道指曾瀉逾1300點　再度守2萬點　波音早段挫2成

美股昨日大幅反彈，但盤後期貨一直回落，更跌至停板，港股跟隨急瀉逾1,000點，再創3年低位。歐洲股市無一倖免。

【2300】道指跌幅再度擴大

道指跌幅一度收窄，之後再次向下，最新跌近6%，報20006點；標普500最新報2399點，跌130點或5.1%；納指最新報7037.6點，跌297點或4%。

美匯指數持續上升，暫時升1.36%，報100.85。

【22:36】美匯指數繼續向上

美匯指數繼續向上，暫時升1.28%，報100.78。

【22:30】蘋果公司推出新iPad Pro

蘋果推出最新的iPad Pro，機背用上與iPhone 11 Pro相似的鏡頭，具備廣角拍攝，以及加入LiDAR技術，用作光學偵測和測距，售價由6399元至13,099元。

蘋果股價未有受相關消息刺激，最新報246.79美元，跌2.4%。

蘋果公司推出新iPad Pro，售價6399元起。（公司網頁圖片）

【22:16】恒指夜期轉高水3點

恒指夜期轉高水3點，報22295點。不過好快轉勢，最新報22120點，升114點，低水172點。

【22:05】道指跌幅收窄至不足4%

道指開市時曾瀉逾1300點，其後跌幅收窄，最新跌832點，至20405點；標普500最新報2446點，跌82.8點或3.3%；納指最新報7158點，跌176.7點或2.4%。

科技股跌幅收窄，蘋果公司跌2.8%，微軟現跌1.8%，Google母公司Alphabet跌2.7%，Facebook跌2.9%，亞馬遜則升1.3%。

波音開市時一度跌穿100美元關口，最新報104.55美元，跌逾1成半；達美航空跌近20%；美國聯合航空跌14.5%；美國航空亦跌逾12%。

至於歐洲最大飛機製造商Airbus亦不能倖免，大跌15.3%，報53.39歐元。

【22:00】英鎊挫逾2%

英鎊兑美元一度跌穿1.18關口，挫逾2%，最新報1.1801，跌2.1%；英鎊兌港元繼續下挫，一度下試9.15水平，最新報9.1856，跌1.7%；歐元兌美元跌1.2%，最新報1.0819；美元兌日圓升近40點子，升穿108水平，為3月3日以来首次。

【21:43】DoubleLine Capital行政總裁料美衰退達9成

DoubleLine Capital行政總裁Jeffrey Gundlach在開市後表示，美國經濟衰退機會率高達90%，美國刺激經濟措施最終金額可能超過1萬億美元。

【21:36】中概股全面下跌 阿里跌近5%

美匯指數上升0.91%，報100.715，拖累多種商品價格下跌，金價亦跌1.2%至1,507.1美元，而美國開市前曾低見1,487.9美元。

波音一度失守100美元關口，低見99.53美元，大跌19.8%；最新報100美元，跌18.9%；至於科技股亦下挫，蘋果跌4%，微軟跌5%，亞馬遜跌3%，Google母公司Alphabet 股價跌5%，Facebook跌7%。

美股中概股走軟，阿里巴巴跌4.9%，京東跌6.9%，拼多多跌4.8%。國家主席習近平早前表示，境外疫情擴散蔓延，及其對世界經濟產生不利影響，亦令中國的疫情防控及經濟發展帶來挑戰。

美國總統特朗普日前表示，美國經濟或陷入衰退。（資料圖片）

【21:34】波音早段跌近2成

波音早段低見99.53美元，大跌19.8%。

【21:30】道指曾跌逾1,300點

美股經過周二大升逾千點後，今日復跌，道指曾大跌逾1,300點，最新報19962點，跌1,274點或6%，標普最新報2392點，跌136點或5.3%。納指最新報6927點，跌407點或5.5%。

【21:18】歐股續尋底 英股跌4.8%

歐洲股市繼續尋底，英國富時指數最新報5040點，跌254點或4.8%，德國DAX指數最新報8435點，跌505點或5.7%，法國CAC指數最新報3747點，跌244點或6.1%，意大利富時MIB指數最新報14878點，跌424點或2.8%，西班牙IBEX指數最新報6246點，跌249點或3.2%。

【21:15】紐約期油創近18年新低

紐約期油跌穿24美元，創2002年6月以來新低，日內跌超10%，每桶最新報23.816美元，跌逾1成1。

布蘭特期油跌逾6%，失守27美元，為2003年11月以來新低；金價下跌，紐約期金每盎司最新1499.87美元，跌近2%。

【21:08】美匯指數升穿100

美元持續強勢，美匯指數升穿100，為2017年4月以來首次，最新報100.19，升0.62%。

美元兌各主要貨幣上揚，歐元兌美元跌0.55%，最新報1.0936，英鎊兌美元最新報1.1852，跌1.68%，澳元兌美元最新報0.5889，跌1.85%，美元兌加元升1.34%，最新報1.4392。

【19:25】波音盤前大跌17%

波音股價未見起色，繼周二逆市低收4.2%後，今日在盤前大跌17%。

【18:55】夜期跌幅擴大至300點 低水逾600點

恒指夜期曾低見21674點，跌329點，低水617點。

【18:35】歐洲三大指數跌幅近5%

歐洲股市下跌，三大指數均錄逾4%跌幅，富時指數最新報5040點，跌254點或4.8%，德國DAX指數最新報8523點，跌415點或4.7%，法國CAC指數最新報3793點，跌198點或5%。禁止沽空3個月的意大利富時MIB指數，最新報15006點，跌308點或2%，西班牙IBEX指數跌4.3%或279點，最新報6218點。

【17:35】歐洲股市跌幅擴大

英國富時100指數最新跌逾5%；德國DAX指數挫5.2%；法國CAC指數軟5.1%；意大利富時MIB指數低1.5%。

【17:30】恒指夜期再挫逾百點

恒指夜期開報22003點，隨即擴大跌幅，失守22000點關口。最新報21856點，跌150點，成交約3,900張。

【16:30】恒指期貨收報22006點

恒指期貨險守22000點，收市報22006點，跌1013點，低水286點。

【16:23】歐股跌幅穩定 滙控倫敦價未見波動

英國富時100指數最新跌約3.2%；德國DAX指數挫3.4%；法國CAC指數軟2.9%；意大利富時MIB指數低1.4%。

滙控（0005）倫敦價最新報4.7655英鎊，折合約44.55港元，與本港收市價相若。

【16:08】納指ETF盤前挫逾5%

美股期貨跌停板，數個小時未有更新報價。最新納指ETF（QQQ）盤前挫5.5%。

【16:00】歐洲主要股市普遍見紅

英國富時100指數最新跌3.5%；德國DAX指數插3.6%；意大利富時MIB指數低1.6%。