老臣子祈耀年坐正CEO掌滙控瘦身大計　青姐︰有幾大空間化腐朽？

滙豐控股（0005）周二（17日）正式委任祈耀年（Noel Quinn）為公司行政總裁。摩根士丹利認為，祈耀年坐正任行政總裁的消息略為正面，可消除滙豐其中一項重大不明朗因素。不過，獨立股評人胡孟青（青姐）則表示，祈耀年在滙控署任行政總裁期間，目標不進取，所謂進取亦只限於「瘦身縮皮」。

祈耀年出身自英國Midland Bank的一間分公司，後來因為滙豐收購米特蘭銀行（Midland Bank），於1987年輾轉進入滙豐系統。2011至2015年，祈耀年在香港擔任亞太區工商金融業務主管，其後轉任環球工商金融行政總裁。後來，時任行政總裁范寧（John Flint）於2019年8月離職，祈耀年出任代理行政總裁一職，至今終「坐正」。

消息公布後，滙控今日股價早段做好，午前曾高見46.5港元水平，惟午後跟隨大市掉頭向下，全日收報44.55港元，跌0.4港元或0.89%，現價股息率8.93%。

青姐接受《香港01》電話訪問時直言，祈耀年坐正CEO的消息「無乜特別」，「叫做唔使搵外人啦！」她認為，祈耀年早前屬署任身份時，由他談架構重整計劃無甚說服力，現時雖獲「坐正」，市場或有寄望，但青姐就認為滙控本身架構龐大「難轉身」，質疑︰「（祈耀年）有幾大空間可以化腐朽為神奇？」

青姐直言維持目前息率對滙控是挑戰。（資料圖片）

擔心派息難持續

她指，滙控過去9年公布了3份3年策略計劃，惟多次重組都未見起色，股價9年間由80多元水平，跌至現僅40多元。

資料顯示，過去4年，滙控派息比率除了2018年12月的81%外，都超過100%，當中以2016年12月派息比率最高，達714%，去年12月的派息比率亦有170%。滙控目前全年派息51美仙水平，青姐直言維持派息對滙控是個挑戰：「我擔心（未來）派唔派得番咁多息！」

她表示，跨國銀行普遍面對經營環境困難，相信滙控大搞重組只會事倍功半，加上目前投資者影響力太強，國際大型金融機構用上瘦身、裁員的方式，只能短暫提升回 報，以回應投資者「過分」的要求：「短期效應過後，仲有無人（幫公司）跑數做生意？」

大摩：可消除其一不明朗因素

祈耀年上月接受《彭博》訪問時提到，希望將員工數在未來三年由23.5萬減至接近20萬。青姐直言：「如果市場期望新CEO坐正炒人，靠炒人先找到投資價值，用此方式去看隻股票是否值得投資，都很有問題。」

摩根士丹利認為，祈耀年坐正任行政總裁的消息略為正面，可消除滙豐其中一項重大不明朗因素，令市場對滙豐執行2月時公布的策略評估有更高的確定性。

不過，大摩認為，滙豐在未來2至3年，其核心市場的淨息差仍要面對很大壓力，維持「減持」評級。